ترامب: يمكن للصين مواصلة شراء النفط الإيراني

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن بإمكان الصين مواصلة شراء النفط الإيراني، في خطوة يبدو أنها تصب في إطار تخفيف العقوبات التي كانت تفرضها واشنطن على طهران.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشال” “بإمكان الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. نأمل بأن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضا”.

وأدت تصريحات ترامب إلى تراجع أسعار النفط فانخفض سعر برميل خام برنت المرجعي بنسبة 4,5 في المئة إلى 68,26 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4,6 في المئة إلى 65,34 دولارا.

وشكّل موقف الصين كجهة رئيسية تشتري النفط الإيراني طوق نجاة بالنسبة لطهران في وقت يعاني اقتصاد الجمهورية الإسلامية من العقوبات الدولية.

وتشتري بكين أكثر من 90 في المئة من صادرات إيران النفطية، بحسب شركة “كبلير” للتحليلات.

واستوردت 1,3 مليون برميل من الخام الإيراني يوميا في نيسان/أبريل، بتراجع عن مستوى آذار/مارس الذي اعتبر غير مسبوق منذ خمسة أشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية إلى بكين في إطار مواصلة إدارة ترامب حملتها “للضغوط القصوى” على طهران.

دانت الصين مؤخرا الضربات الأميركية على ثلاث منشآت نووية إيرانية ودعت جميع الاطراف في المنطقة “خصوصا إسرائيل”، إلى خفض التصعيد.

كما دعت إلى حل سياسي يسمح لوقف إطلاق النار المعلن بالصمود.

لكن محللين يشيرون إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران خفضت بشكل كبير نفوذ الصين إقليميا.

بور-شت/لين/كام