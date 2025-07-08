ترامب يتعهد إرسال “مزيد من الأسلحة الدفاعية” إلى أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ الولايات المتّحدة سترسل “مزيدا من الأسلحة الدفاعية” إلى أوكرانيا، في قرار يأتي بعد أن أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “سيتعيّن علينا إرسال مزيد من الأسلحة – أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى”، مجدّدا إبداء “استيائه” من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الأوكرانيين “يتعرّضون لضربات قاسية للغاية”.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع 2022 يصرّ بوتين على مواصلة الحرب لتحقيق كل أهدافها.

وتطالب روسيا خصوصا بأن تتخلّى أوكرانيا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلّي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مطالب ترفضها أوكرانيا بالكامل.

من جانبها، تُطالب أوكرانيا بانسحاب الجيش الروسي بالكامل من أراضيها، التي تحتل قوات موسكو حاليا حوالي 20% منها.

– “لن تتخلّى عن أهدافها” –

وأكد بوتين مرارا لترامب أنّ موسكو “لن تتخلّى عن أهدافها”، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس الأميركي لوقف الحرب.

والولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، أعلنت الأسبوع الماضي تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بما في ذلك صواريخ لمنظومة “باتريوت” للدفاع الجوي.

وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهّدت واشنطن تقديم أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

لكنّ ترامب الذي لطالما شكّك بجدوى المساعدات المقدّمة لأوكرانيا لم يحذ حذو سلفه الديموقراطي ولم يعلن عن أيّ حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته للبيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، يحاول ترامب إقناع بوتين، تارة عبر الترغيب وطورا عبر الوعيد، بوقف الحرب لكن من دون تحقيق أيّ تقدّم ملموس حتى الآن.

وبصورة مفاجئة، أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنّه أوقف توريد بعض الأسلحة إلى كييف، رسميا بسبب مخاوف من نقص مخزونات الذخيرة الأميركية.

لكن سرعان ما حاول مسؤولون أميركيون التقليل من تأثير هذا الإجراء، دون مزيد من التفاصيل.

وتعثّرت الجهود الدبلوماسية بين موسكو وكييف. وفشلت جولتان من المحادثات بين الروس والأوكرانيين في تركيا، يومي 16 أيار/مايو و2 حزيران/يونيو، في تحقيق تقدم كبير، ولم يُعلن عن جولة ثالثة بعد.

وسبق لترامب أن صرّح الجمعة أنّه “مستاء للغاية” من المكالمة الهاتفية التي أجراها في اليوم السابق مع بوتين.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “إنّه وضع صعب جدا. قلت لكم إنني مستاء جدا بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المضي حتى النهاية، مواصلة قتل أشخاص ببساطة، وهذا ليس جيدا”.

وألمح الرئيس الأميركي إلى أنّه قد يلجأ إلى تشديد العقوبات على موسكو بعد أن تجنّب هذا الخيار طوال الأشهر الستة الماضية التي قضاها محاولا إقناع نظيره الروسي بإنهاء الحرب.

– “منطقة عازلة” –

ميدانيا، أعلنت روسيا الإثنين أنّ قواتها سيطرت على قرية في دنيبروبيتروفسك، في أول مكسب تحقّقه في هذه المنطقة الواقعة في وسط شرق أوكرانيا منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022.

وتقع قرية داتشنوي على بُعد حوالي 70 كيلومترا من مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا.

ولم تُعلّق كييف في الحال على هذا الإعلان، لكنّ هيئة الأركان العامة الأوكرانية أكّدت في وقت سابق الإثنين أنّ قواتها “صدّت” هجمات روسية الأحد قرب هذه القرية.

وبالنسبة إلى أوليكسي كوبيتكو، الخبير العسكري الأوكراني، فإنّ روسيا تُحاول هلى ما يبدو إنشاء “منطقة عازلة” للحدّ من الضربات الأوكرانية على خطوط الجبهة وفي العمق الروسي.

وأضاف هذا المستشار السابق لوزارة الدفاع الأوكرانية في تصريح لوكالة فرانس برس أنّ موسكو “لا ولن تمتلك الموارد اللازمة للتقدم بسرعة” في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وتواصل القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية بشكل شبه يومي، في حين تشنّ أوكرانيا، ردا على ذلك، هجمات جوية شبه يومية على الأراضي الروسية.

وليل الإثنين-الثلاثاء، أبلغت القوات الجوية الأوكرانية عن وجود طائرات بدون طيار في منطقتي سومي وخاركيف الشماليتين.

وفي جنوب أوكرانيا، أبلغ رئيس بلدية ميكولايف، أوليكساندر سينكيفيتش، عن وقوع انفجار، محذرا من تهديد بطائرة بدون طيار.

بدوره، أعلن حاكم المنطقة، فيتالي كيم، أنّ رجلًا يبلغ من العمر 51 عاما أصيب على مشارف المدينة ونُقل إلى المستشفى.

وليل الأحد-الإثنين، أرسلت موسكو 101 طائرة بدون طيار وأطلقت أربعة صواريخ باتجاه أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقلّ وإصابة عشرات آخرين بجروح في مناطق مختلفة، وفقا لكييف.

كما أصيب في هذا القصف مركزان للتجنيد العسكري في خاركيف وزابوريجيا (جنوب)، مما أسفر عن سقوط أربعة جرحى آخرين، بحسب السلطات الأوكرانية.

من جهتها، أفادت موسكو بأنّ كييف أطلقت 91 طائرة بدون طيار هجومية ليل الأحد-الإثنين.

أما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فقالت إنّ الجيش الأوكراني قصف مصفاة نفط في منطقة كراسنودار في جنوب غرب روسيا “متورطة بشكل مباشر في حرب العدوان”.

لب/بم