ترامب يجدد هجومه على المحكمة العليا بعد إبطالها قسما كبيرا من رسومه الجمركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين سيلا من الانتقادات للمحكمة العليا، معتبرا أن حكمها “الغبيّ” بإبطال تعرفاته الجمركية يمنحه مزيدا من الصلاحيات.

وكتب ترامب في منشور طويل على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن الحكم الذي صدر الجمعة كان “سخيفا وغبيّا وأثار انقساما حادا على المستوى الدولي”.

واضاف من دون تبريرات واضحة “يمكنني أن أستخدم التراخيص لأقوم بأمور فظيعة بالكامل بحق الدول الأجنبية، لا سيّما تلك التي تنهبنا منذ عقود”.

وكان ترامب قد أعلن السبت فرض تعرفة جمركية شاملة رفعها من 10 إلى 15 % غداة إبطال المحكمة العليا قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.

وينطبق الرسم الجديد على الدول أو التكتلات التي وقعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، والتي قبلت معدلا أقصاه 15% كضريبة إضافية.

مسب/م ن/ب ق

