ترامب يدعو إسرائيل إلى التوقف عن قصف غزة ويقول حماس مستعدة للسلام

من نضال المغربي وجرام سلاتري

القاهرة/واشنطن (رويترز) – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إسرائيل إلى التوقف عن قصف غزة فورا بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إطلاق سراح الرهائن وبعض الشروط الأخرى في خطة أمريكية لإنهاء الحرب، لكن القضايا الأكثر تعقيدا مثل نزع السلاح بدت دون حل.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستعد “للتنفيذ الفوري” للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وذلك عقب رد حماس.

وبعد ذلك بوقت قصير، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القيادة السياسية في البلاد أصدرت تعليمات للجيش بتقليص النشاط الهجومي في غزة.

* أنباء عن قصف بعد إعلان ترامب

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تعليمات للقوات بتعزيز الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب دون أن يذكر ما إذا كان سيتم تقليص النشاط العسكري في غزة.

كانت حماس أصدرت أمس الجمعة ردها على خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بعد أن أمهلها الرئيس الأمريكي مهلة حتى يوم الأحد لقبول خطته أو مواجهة عواقب وخيمة.

كرّس ترامب، الذي صوّر نفسه على أنه الشخص الوحيد القادر على تحقيق السلام في غزة، جانبا كبيرا من نفوذه السياسي في جهود لإنهاء حرب مستمرة منذ عامين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وتركت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في عزلة متزايدة على الساحة العالمية.

وقال ترامب إنه يعتقد أن حماس أظهرت “استعدادها لسلام دائم”، ووضع المسؤولية الآن على عاتق حكومة نتنياهو.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” “يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة”.

وأضاف “نجري بالفعل مناقشات حول التفاصيل التي يتعين العمل عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط”.

وذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل “ستواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي حددتها إسرائيل، والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب”.

وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية قصفت شارع الثلاثيني وهو شريان رئيسي في قلب مدينة غزة بعد رسالة ترامب إلى إسرائيل بالتوقف.

وذكر شهود أن طائرات عسكرية إسرائيلية كثفت قصفها على المدينة في الساعة التي تلت بيان حماس حيث أصابت عدة منازل في حي الرمال.

وقال سكان إن غارات جوية استهدفت خان يونس، ولكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

* ضغوط على نتنياهو

قبل أحدث تصريحات لإسرائيل، دعت عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة نتنياهو إلى إصدار “أمر فوري ببدء مفاوضات لإعادة جميع الرهائن”.

على الصعيد المحلي، يجد رئيس الوزراء نفسه محاصرا بين ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب – من عائلات الرهائن والجمهور المنهك من الحرب – ومطالب من أعضاء متشددين في ائتلافه اليميني المتطرف يصرّون على عدم التهاون في الحملة الإسرائيلية على غزة.

وفقا لنسخة من رد حماس اطلعت عليها رويترز، لم توضح الحركة ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح وإخلاء غزة من الأسلحة وهو أمر تريده إسرائيل والولايات المتحدة لكن حماس سبق وأن رفضته.

ولم توافق حماس أيضا على انسحاب إسرائيلي على مراحل كونه يتعارض مع مطالبها بانسحاب فوري وكامل.

وقال مسؤول كبير في حماس لقناة الجزيرة إن الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للقطاع، وهي تصريحات تبرز الفجوة بين الطرفين مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على منصة إكس إن قطر بدأت التنسيق مع الوسيط المصري والولايات المتحدة لمواصلة المحادثات حول خطة ترامب بشأن غزة.

وتنص خطة ترامب على وقف فوري لإطلاق النار وتبادل كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

* قضايا شائكة لا تزال بحاجة إلى حل

في ردها على خطة ترامب، قالت حماس في بيان “تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا” ضمن بنود أخرى.

ووافقت الحركة على “الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل”.

وأضافت “في هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك”.

وأكدت حماس موافقتها على “تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي”.

ولم توضح حماس ما إذا كانت ستوافق على اقتراح ترامب بمنعها من ممارسة السلطة السياسية في غزة، لكنها قالت إنه يجب “إشراكها ومساهمتها” في أي نقاش وطني فلسطيني حول مستقبل غزة.

وسبق لحماس أن عرضت إطلاق سراح جميع الرهائن وتسليم إدارة قطاع غزة إلى جهة أخرى.

كان ترامب قد حذر أمس الجمعة من أن “الجحيم سيندلع” في غزة إذا لم توافق حماس على اقتراحه بشأن القطاع بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد.

ولم تشارك حماس في المفاوضات التي أدت إلى هذا الاقتراح.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)