ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى زيارة الولايات المتحدة في الربيع

afp_tickers

3دقائق

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى زيارة الولايات المتحدة مساء الجمعة بحسب ما أفادت الخارجية اليابانية، لافتة إلى أن الزيارة قد تتم في الربيع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن تاكايتشي وترامب أكدا خلال مكالمة هاتفية استمرت 25 دقيقة، رغبتهما في تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأفادت الوزارة بأن الرئيس الأميركي دعا رئيسة الوزراء اليابانية إلى زيارة الولايات المتحدة، و”اتفق الزعيمان على تنسيق التفاصيل لاتمام هذه الزيارة… في الربيع”.

وأضاف البيان أن تاكايتشي وترامب “تبادلا وجهات النظر، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدا التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة في ظل السياق الدولي الراهن”.

وأتى البيان بعدما أعلن ترامب أنه سيزور الصين في نيسان/أبريل، وفيما يستمر خلاف دبلوماسي بين طوكيو وبكين منذ شهرين.

توترت العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا عقب إعلان رئيسة الوزراء اليابانية في تشرين الثاني/نوفمبر، أن استخدام القوة ضد تايوان يمكن أن يبرر ردا عسكريا من طوكيو.

وتتمتع جزيرة تايوان بالحكم الذاتي لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تشرين الثاني/نوفمبر أن ترامب نصح تاكايتشي، خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة في الشهر نفسه، بعدم استفزاز الصين بشأن سيادة تايوان.

ونفت طوكيو صحة هذا التقرير.

وأطلقت الصين الاثنين والثلاثاء صواريخ ونشرت عشرات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية حول تايوان في مناورات عسكرية واسعة النطاق تحاكي حصار موانئ الجزيرة.

واعتبرت طوكيو الأربعاء أن هذه المناورات تفاقم “التوترات” في المنطقة، وأعلنت أنها أعربت عن “قلقها” لبكين.

من جانبها، دعت واشنطن الحكومة الصينية إلى “وقف ضغوطها العسكرية على تايوان”، واتهمتها بـ”تصعيد التوترات” في المنطقة.

كه/س ح