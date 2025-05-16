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ترامب يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي

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زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بيت العائلة الإبراهيمية في العاصمة أبوظبي، خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات.

وكان في مقدمة مستقبليه وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك، وعدد من كبار المسؤولين الذين رافقوه في جولة داخل أروقة ومرافق الصرح الديني.

وتعرف الرئيس الأميركي خلال الزيارة على الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، وشملت جولته في المجمّع دور العبادة الثلاث: مسجد الإمام الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون. كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطّلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يُقدمها البيت، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار بيان الوكالة إلى أن هذه الزيارة سلّطت الضوء على المكانة الدولية التي يحظى بها بيت العائلة الإبراهيمية، باعتباره رمزا للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، ودوره في نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.

بور/كام

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