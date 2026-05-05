The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يصِف الحرب على إيران بأنها “اشتباك صغير”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقليل من حجم الحرب على إيران، واصفا إياها الثلاثاء بأنها “اشتباك صغير”.

وقال ترامب في البيت الأبيض خلال نشاط مخصص لممارسة الرياضة في المدرسة “نحن في اشتباك صغير على الصعيد العسكري. أقول +اشتباك+ لأن إيران لا تمتلك أية فرصة”.

ويشيد ترامب باستمرار بما يصفه بالنجاحات الباهرة لعملية “الغضب الملحمي” ضد إيران، ومن ذلك مثلا قوله إن بحريتها “أُبيدت”، وسبق أن وصفها مرارا بأنها “حرب”.

لكنه يستخدم أيضا في كثير من الأحيان مفردات تقلّل من حجم هذه الحرب التي لا تحظى برضى شعبي في أوساط الأميركيين، ووصفها الاثنين مثلا بأنها “حرب مصغّرة”.  

وسبق لترامب أن استخدم كذلك عبارة “نزهة صغيرة” للإشارة إلى هذه الحرب. 

أو/ب ح/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية