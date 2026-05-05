ترامب يصِف الحرب على إيران بأنها “اشتباك صغير”

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقليل من حجم الحرب على إيران، واصفا إياها الثلاثاء بأنها “اشتباك صغير”.

وقال ترامب في البيت الأبيض خلال نشاط مخصص لممارسة الرياضة في المدرسة “نحن في اشتباك صغير على الصعيد العسكري. أقول +اشتباك+ لأن إيران لا تمتلك أية فرصة”.

ويشيد ترامب باستمرار بما يصفه بالنجاحات الباهرة لعملية “الغضب الملحمي” ضد إيران، ومن ذلك مثلا قوله إن بحريتها “أُبيدت”، وسبق أن وصفها مرارا بأنها “حرب”.

لكنه يستخدم أيضا في كثير من الأحيان مفردات تقلّل من حجم هذه الحرب التي لا تحظى برضى شعبي في أوساط الأميركيين، ووصفها الاثنين مثلا بأنها “حرب مصغّرة”.

وسبق لترامب أن استخدم كذلك عبارة “نزهة صغيرة” للإشارة إلى هذه الحرب.

