ترامب يطلب من الكونغرس اقتطاع حوالى خمسة مليارات دولار من المساعدات الدولية

afp_tickers

2دقائق

طلب دونالد ترامب من الكونغرس الأميركي الموافقة على اقتطاع بقيمة 4,9 مليارات دولار من المساعدات الدولية، وفق ما أفاد البيت الابيض الجمعة، الامر الذي يزيد من احتمال شلل الدولة الفدرالية نهاية ايلول/سبتمبر.

واوردت الرسالة التي وجهها الرئيس الاميركي الى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ونشرها مكتب الموازنة في البيت الابيض أن الاقتطاع “يشمل برامج لوزارة الخارجية وللوكالة الاميركية للتنمية الدولية، وبرامج مساعدة دولية”.

وأكد المكتب على إكس أن ترامب “سيضع دوما أميركا أولا”.

وحذر الديموقراطيون اخيرا من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونغرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 ايلول/سبتمبر.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست التي نشرت الخبر مساء الخميس أن القسم الأكبر من الاقتطاع، أي 3,2 مليار دولار، يتعلق بالتمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

جمّد ترامب بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات الدولية منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وحل رسميا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي باتت الآن تتبع لوزارة الخارجية.

لطالما كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.

في تموز/يوليو، حذرت دراسة دولية من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في العالم، ثلثهم من الأطفال الصغار، بحلول 2030.

رلي/ب ق-ريم/ب ق