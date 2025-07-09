ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية دعما لبولسونارو

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية اعتبارا من الأول من آب/أغسطس وذلك بسبب الملاحقات القضائية التي يتعرّض لها الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والتي اعتبرها “حملة مطاردة شعواء”.

وفي رسالة بعث بها إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إنّ “الطريقة التي تعاملت بها البرازيل مع الرئيس السابق بولسونارو (…) هي وصمة عار عالمية”، مشدّدا على وجوب “أن تنتهي على الفور حملة المطاردة الشعواء هذه”.

وفور نشر رسالة ترامب تراجعت قيمة الريال البرازيلي بنسبة 2% مقابل الدولار لتبلغ 5.56 ريالا للدولار الواحد.

وفي رسالته، اتّهم الرئيس الأميركي أيضا البرازيل بشنّ “هجمات خبيثة على الانتخابات الحرة وحرية التعبير الأساسية للأميركيين”، مشيرا على وجه الخصوص إلى محاولات قامت بها المحكمة العليا البرازيلية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة نشر معلومات مضلّلة عبر هذه المنصّات.

وبشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي يعتزوم فرضها، كتب ترامب “اعتبارا من الأول من آب/أغسطس، سنفرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على أيّ منتج برازيلي يدخل إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعرفات القطاعية”.

وحذّر الرئيس الجمهوري من أنّ “المنتجات التي تمرّ عبر دولة أخرى لتجنّب هذه الرسوم الإضافية ستخضع لتعرفات جمركية أعلى”.

كما هدّد ترامب في رسالته من أنّ أيّ إجراء انتقامي قد تُقدم عليه برازيليا سيؤدّي إلى “زيادة” الرسوم الأميركية بنفس المقدار.

وكان ترامب دعا الإثنين السلطات البرازيلية إلى “ترك بولسونارو وشأنه”، معتبرا أنّ الرئيس السابق اليميني المتطرّف يتعرّض في بلده لـ”حملة مطاردة شعواء”.

وبولسونارو الذي تولّى الرئاسة من 2019 ولغاية 2022 متّهم من قبل النيابة العامة في بلده بـ”تزعّم منظمة إجرامية” تآمرت لإبقائه في السلطة بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وفاز بها في نهاية المطاف الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي حال أدين بالتّهم الموجّهة إليه، قد يقضي بولسونارو (70 عاما) عقوبة تصل إلى السجن لمدة 40 عاما.

ويحاكم بولسونارو أمام المحكمة العليا ومن المرجح أن تنتهي محاكمته في غضون أشهر.

وكان لولا ردّ على تصريحات ترامب الإثنين بالقول إنّ برازيليا لا تقبل “تدخلا أو وصاية من أحد”.

يلس/بم/ناش