ترامب يعرب عن “استيائه” بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه “مستاء جدا” بشأن مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا، قائلا إن بوتين يريد فقط “مواصلة القتل”.

وصرح ترامب للصحافيين على متن طائرته الرئاسية “إنه وضع صعب جدا. قلت لكم إنني مستاء جدا بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المضي حتى النهاية، مواصلة قتل الناس ببساطة، وهذا ليس جيدا”.

ولمح ترامب إلى أنه قد يكون مستعدا في نهاية المطاف لتشديد العقوبات ضد روسيا، بعد أن امتنع عن ذلك طوال الأشهر الستة الماضية بينما حاول إقناع بوتين بإنهاء الحرب.

وقال “نتحدث كثيرا عن العقوبات” مضيفا “وهو يفهم أن ذلك قد يكون قادما”.

وأضاف ترامب أنه أجرى أيضا “مكالمة استراتيجية جدا” مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، وسط تصاعد المخاوف في كييف بشأن إمدادات المساعدات العسكرية الأميركية.

وقال زيلينسكي في وقت سابق إن الرئيسين اتفقا على العمل على “تعزيز” الدفاعات الجوية لأوكرانيا، بعد أكبر هجوم روسي بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ بدء الغزو.

وأكد ترامب أنه ناقش أيضا إرسال صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى أوكرانيا في مكالمة منفصلة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة، علما بأنه لم يوافق بعد على ذلك.

وقال ترامب إن “ميرتس يشعر أنهم بحاجة إلى الحماية”.

بور/غد/دص