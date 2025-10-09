ترامب يعلن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ إسرائيل وحركة حماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في اتفاق سيتم التوقيع عليه في مصر الخميس وفقا لمصدر مطّلع على المفاوضات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من مفاوضات غير مباشرة جرت بعيدا عن الأضواء في منتجع شرم الشيخ بمصر وشارك فيها وسطاء أميركيون ومصريون وأتراك وقطريون لإنهاء حرب مدمّرة متواصلة بين الطرفين منذ عامين.

وكتب الرئيس الأميركي في منشور على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “أنا فخور بإعلان أنّ إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى” من الخطة.

وأضاف أنّ اتفاقهما “يعني أنّه سيتمّ إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي”.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “يعلن الوسطاء أنّه تمّ الليلة الاتفاق على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الاولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات”.

في منطقة المواصي في جنوب قطاع غزة، عمّت أجواء من الفرح بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق.

وقال لفرانس برس سامر جودة الذي نزح من حيّ الشجاعية في مدينة غزة إلى مواصي خان يونس “بصراحة، عندما سمعت الخبر لم أقدر أن أتمالك نفسي، دموعي نزلت من الفرحة”.

وأضاف “سنتان من القصف والرعب والدمار والفقد والذل والمهانة، وشعور مستمر بأنه ممكن أن نموت في أي لحظة”.

وتابع “كأنها فرحة عيد… هناك تكبير وتهليل وزغاريد من النساء، الأولاد يركضون ويغنّون…”.

– التوقيع الخميس –

وقال مصدر مطّلع على المفاوضات طالبا عدم نشر اسمه إنّ “التوقيع الرسمي” على هذا الاتفاق سيتمّ “في مصر الخميس قرابة الظهر (09,00 ت غ)”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّه سيجمع حكومته الخميس “لإقرار الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى الوطن”.

وأفاد مصدر في حركة حماس فرانس برس أنّ المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمّن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في قطاع غزة وأكثر من الفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أنّ المعتقلين الفلسطينيين الذي ستفرج عنهم إسرائيل هم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد و1700 ممن اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل والذي تسبب بمقتل 1219 شخصا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأضاف أنّ المرحلة الأولى ستشمل أيضا انسحابات إسرائيلية من قطاع غزة “مجدولة زمنيا”.

وذكر مسؤول فلسطيني مطلع أن الرهائن الأحياء الذين سيفرج عنهم هم عشرون إسرائيليا.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية قبل قليل إنه يعتقد أن الرهائن الإسرائيليين سيعودون الاثنين.

وأكد أن بلاده ستكون جزءا من عملية حفظ السلام في غزة.

وإثر إعلان ترامب، قالت حركة حماس في بيان إنّه تمّ “التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى”.

ودعت حماس الرئيس الأميركي إلى إلزام إسرائيل “بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تمّ التوافق عليه”.

– ترحيب من الأمم المتحدة –

ورحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى “احترام بنوده بالكامل”.

وقال غوتيريش في بيان “يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بصورة كريمة. يجب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم. يجب أن يتوقف القتال نهائيا… يجب أن تنتهي المعاناة”، مؤكّدا أنّ الأمم المتّحدة مستعدّة لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية وللمشاركة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، بعد أن ذكر أن المفاوضات التي بدأت قبل أربعة أيام في مصر “تسير بشكل جيد جدا”.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء الرئيس الأميركي للحضور إلى مصر في حال إبرام الاتفاق.

وتنصّ خطة ترامب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجا من القطاع.

كما تنص على أن تدير شؤون غزة لجنة فلسطينية من التكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف “مجلس السلام” الذي سيرأسه ترامب وسيكون بين أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ولن يكون لحماس أيّ دور في حكم غزة.

وكانت الحركة أكدت موافقتها على الإفراج عن الرهائن وتولّي هيئة من المستقلين الفلسطينيين إدارة غزة، لكنها لم تتطرق الى مسألة نزع سلاحها، وشدّدت على وجوب البحث في بنود الخطة المتعلقة بـ”مستقبل القطاع”.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن دعمه للخطة، مؤكدا أنها تحقّق أهداف إسرائيل من الحرب.

وخطف خلال هجوم حماس على إسرائيل 251 شخصا، لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم متوفون.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية ردّا على الهجوم، عن مقتل ما لا يقلّ عن 67183 فلسطينيا في قطاع غزة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس.

وقال طارق الفرّا في مواصي خان يونس “كل المخيم حولنا خرج يحتفل بالخبر وهذه اللحظة التاريخية التي لطالما انتظرناها. الآن ننتظر بفارغ الصبر الإعلان عن بدء التنفيذ”.

