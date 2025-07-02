ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على فيتنام

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام تُعفى بموجبه المنتجات الأميركية من الرسوم الجمركية، بينما ستُفرض على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة رسوم إضافية بنسبة 20% على الأقل.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” قبل أسبوع من إعلانه إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين “لقد توصلتُ للتو إلى اتفاق تجاري مع فيتنام”.

وأوضح في رسالة أخرى أن جميع السلع التي مصدرها فيتنام ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 20% عند دخولها الولايات المتحدة.

وستُضاعف هذه الرسوم الإضافية إلى 40% إذا وصلت المنتجات من فيتنام ولكن تم إنتاجها في مكان آخر.

وأضاف ترامب “في المقابل، ستفعل فيتنام شيئا لم تفعله من قبل، من خلال منح الولايات المتحدة إمكان الوصول الكامل إلى سوقها. هذا يعني أننا سنتمكن من بيع منتجاتنا إلى فيتنام بدون أي رسوم جمركية”.

أحدث دونالد ترامب صدمة في أوائل نيسان/أبريل بإعلانه فرض رسوم جمركية “متبادلة” على سائر دول العالم بحد أدنى 10% على أن تُرفع إلى 50% على الدول التي تُعتبر ضعيفة الأداء لأنها تُصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من المنتجات الأميركية.

في مواجهة الصدمة والذعر في الأسواق المالية، علق ترامب الرسوم الجمركية الأكثر صرامة لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.

وكانت فيتنام معرضة لرسوم إضافية بنسبة 46% في حين تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها التي بلغت قيمتها 57 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ولا سيما من المنسوجات والأحذية.

وحققت شركات الملابس والمعدات الرياضية مكاسب في البداية الأربعاء في وول ستريت، قبل أن تتراجع بعد رسالة دونالد ترامب الثانية.

وقرابة الساعة 2:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، كانت العلامات التجارية التي يتم تصنيع ملابسها جزئيا في فيتنام متداولة باللون الأحمر، مع تراجع بنسبة 0,62% و1,72% و1,89% لشركات غاب ورالف لورين ولولومون على التوالي.

ميل/ص ك/ب ق