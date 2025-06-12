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ترامب يفكر في زيادة الرسوم على السيارات المستوردة “قريبا”

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه قد يرفع الرسوم الإضافية التي فرضها على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة “في المستقبل القريب”.

وقال ترامب خلال حفل أقيم في البيت الأبيض “من أجل الدفاع بشكل أكبر عن عمال السيارات، فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية. (…) قد أزيد هذه الرسوم في المستقبل القريب”.

وأضاف أنه منذ فرضه الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة في أوائل أيار/مايو “زاد الاستثمار في الصناعة الأميركية، في صناعة السيارات، وفي الصناعة عموما”، وهو ما اعتبره علامة على صواب سياسته.

في أعقاب تصريحاته، انخفضت أسهم الشركات المصنعة الأميركية في وول ستريت قبل أن تتعافى.

وقرر دونالد ترامب مؤخرا مضاعفة الضريبة الإضافية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%.

منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، جعل الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية جزءا أساسيا من سياسته. وتهدف هذه الرسوم إلى تعزيز القطاع الصناعي، وتوليد إيرادات جديدة، ودفع الدول الأخرى إلى التفاوض على تسويات لصالح الولايات المتحدة.

ميل/ح س/ود

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