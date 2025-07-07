ترامب يقول إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنه سيفرض تعرفات نسبتها 25 بالمئة على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، في أولى رسائله إلى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قبيل انقضاء المهلة التي حددها للتوصل إلى اتفاق.

منذ الجمعة أعلن الرئيس الأميركي أنه وقّع رسائل سيبعث بها إلى شركاء بلاده التجاريين هذا الأسبوع مع قرب انتهاء المهلة النهائية للمفاوضات قبل تطبيق الرسوم الجمركية المشددة.

في رسالتين شبه متطابقتين إلى قادة اليابان وكوريا الجنوبية، قال ترامب الإثنين إن التعرفات ستطبق اعتبارا من الأول من آب/أغسطس لأن علاقاتهما التجارية مع واشنطن كانت “للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل”.

وحذّر ترامب الدول من تشديد للرسوم في حال ردّت على زيادة التعرفات بالمثل.

وكان ترامب أحدث في نيسان/أبريل صدمة حول العالم بإعلانه فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على كل الشركاء التجاريين لبلاده تقريبا، مع خطط لزيادة هذه الرسوم لمجموعة معينة خلال أيام.

لكنّه ما لبث أن علّق تطبيق تلك الرسوم حتى التاسع من تموز/يوليو وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة.

وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترامب سوى عن اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام، بينما اتّفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما لفترة محددة.

دك/ود/ص ك