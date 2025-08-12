ترامب يلتقي رئيس إنتل بعد دعوته رئيس الشركة الأميركية للاستقالة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه عقد اجتماعا “مثيرا للاهتمام كثيرا” مع الرئيس التنفيذي لـ”إنتل” ليب-بو تان، في خطوة تأتي بعد أيام من دعوته رئيس الشركة الأميركية المتخصّصة في صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاستقالة بسبب اتهامات بارتباطات له مع الصين.

وكتب ترامب على منصّته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “لقد التقيتُ بليب-بو تان، بالاشتراك مع وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت. كان اللقاء مثيرا للاهتمام كثيرا”.

وفي منشوره، أشاد الملياردير الجمهوري بما حقّقه رئيس إنتل من “نجاح مذهل” و”صعود”.

وكان ترامب أعلن الخميس على نفس المنصة أنّ الرئيس التنفيذي لإنتل “يواجه تضاربا خطرا في المصالح” وبالتالي يتعيّن عليه أن “يستقيل فورا”.

وأتت تلك الدعوة غداة إعلان السناتور الجمهوري توم كوتون أنّه وجّه رسالة إلى إنتل يتساءل فيها عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين رئيسها التنفيذي وشركات صينية.

ورئيس إنتل متّهم وفق السناتور بأنّه “يسيطر على عشرات الشركات الصينية، وله حصص في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق. وتفيد التقارير بأن ثماني على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بجيش التحرير الشعبي الصيني”.

ورجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا قبل 65 عاما تولّى قيادة شركة إنتل المتعثرة في آذار/مارس، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدّت فيه التعرفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق.

وتخوض واشنطن وبكين حربا تجارية شرسة وسباقا في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتطلّب بشكل خاص رقائق متطورة.

ويتركز تصميم أشباه الموصلات ونماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدّما في الولايات المتحدة، بينما يتمّ إنتاج المكوّنات بشكل أساسي في آسيا.

وإنتل التي كانت رائدة في سوقها سابقا، تحاول اليوم اللحاق بركب منافسيها المهيمنين حالياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم إنفيديا.

ونفى رئيس إنتل الاتهامات الموجّهة إليه. وكتب في رسالة إلى موظفي الشركة الخميس “أريد أن أكون واضحاً تماما: خلال أكثر من 40 عاماً في هذا القطاع، أقمتُ علاقات في سائر أنحاء العالم و(…) عملت دائما مع احترام أعلى المعايير القانونية والأخلاقية”.

كما أكّد أنه يشاطر ترامب “التزامه الكامل تعزيز الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة”، مشدّدا على “حبّه” لأميركا ولشركة إنتل.

والإثنين، قال ترامب إنّ “تان وأعضاء حكومتي سيقضون وقتا معا وسيقدّمون لي اقتراحات في الأسبوع المقبل”.

من جانبها، تحدّثت إنتل في بيان مقتضب عن “حوار صريح وبنّاء” بين رئيسها التنفيذي والرئيس الأميركي حول التزام الشركة “تعزيز الريادة التكنولوجية والصناعية للولايات المتحدة”.

وأضافت “نحن نشيد بالقيادة الحازمة للرئيس في دفع هذه الأولويات الأساسية ونتطلّع إلى العمل بشكل وثيق معه ومع إدارته”.

