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ترامب ينتقد إسرائيل بسبب هجماتها على إيران بعد وقف إطلاق النار

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من ناندينا بوس ودوينا شياكو

واشنطن (رويترز) – انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل بشدة يوم الثلاثاء بسبب ردها العسكري عقب وقف إطلاق النار مع إيران واتهم الجانبين بخرق الاتفاق بعد أن أعلنه بساعات فقط.

وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء “لم يرُق لي قيام إسرائيل بالقصف فور إبرام الاتفاق. لم يكونوا مضطرين للقيام بذلك ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا”.

وأضاف “بمنتهى الإنصاف، قَصفت إسرائيل بشدة وأسمع الآن أنها توقفت لأنها شعرت بأن الاختراق حدث بصاروخ واحد لم يسقط في أي مكان. هذا ليس ما نريده”.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إنه أمر الجيش بشن هجمات جديدة على أهداف في طهران ردا على ما قال إنها صواريخ إيرانية أُطلقت فيما يمثل “انتهاكا صارخا” لوقف إطلاق النار.

ونفت إيران إطلاق صواريخ وقالت إن الهجمات الإسرائيلية استمرت لساعة ونصف الساعة بعد الموعد المحدد لبدء وقف إطلاق النار.

كان ترامب قد أعلن وقف إطلاق النار في وقت سابق من يوم الثلاثاء عبر منشور على منصة تروث سوشيال قائلا “دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. رجاء عدم انتهاكه!”.

وقال ترامب للصحفيين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إن إسرائيل نفذت هجمات فور التوصل للاتفاق تقريبا.

وأشار ترامب “بمجرد أن توصلنا لاتفاق، خرجت إسرائيل وألقت شحنة من القنابل لم أرَ مثلها من قبل وهي أكبر كمية رأيناها. لست راضيا عن إسرائيل”.

وأضاف أن إيران وإسرائيل تتقاتلان “منذ فترة طويلة وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه”، وذلك قبل أن يبتعد عن الكاميرات ويتجه إلى طائرته الهليكوبتر للتوجه إلى لاهاي لحضور قمة لحلف شمال الأطلسي.

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