ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

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(رويترز) – انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجارية بتهم الفساد، قائلا إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.

وفي منشور على موقع “تروث سوشيال”، أشار ترامب أيضا إلى أنه بالنظر إلى مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل، فإنها “لن تقبل بهذا الأمر”.