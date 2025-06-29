ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم فساد

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من رايان باتريك جونز ومايك ستون

(رويترز) – انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، قائلا إن واشنطن التي قدمت مساعدات لإسرائيل بمليارات الدولارات لن “تتسامح مع هذا الأمر”.

ووجهت إلى نتنياهو في 2019 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في 2020 في ثلاث قضايا جنائية.

ورفضت المحكمة يوم الجمعة طلبا من محامين يمثلون نتنياهو لتأجيل إفادته للأسبوعين المقبلين بسبب ارتباطات دبلوماسية وأمنية بعد حرب جوية بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوما هذا الشهر.

ومن المقرر أن يمثل نتنياهو يوم الاثنين أمام المحكمة لاستجوابه من جانب الادعاء.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “إن ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون” مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر على قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.

وأحجم متحدث باسم الادعاء الإسرائيلي عن التعليق على منشور ترامب.

وهذا هو المنشور الثاني خلال بضعة أيام الذي يكتبه ترامب للدفاع عن نتنياهو والمطالبة بإلغاء محاكمته لكن زاد عليه ربط التحركات القانونية في إسرائيل بالمساعدات الأمريكية.

وكتب ترامب يقول “الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنويا، أكثر مما تنفقه على أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل. لن نتسامح مع هذا الأمر”.

وقال ترامب إن نتنياهو “حاليا” في طور التفاوض على اتفاق مع حماس، دون أن يذكر أي تفاصيل. وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة للصحفيين إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا.

وتقول حماس إنها مستعدة لإطلاق سراح بقية الرهائن المحتجزين في غزة بموجب أي اتفاق لإنهاء الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها لن توقف الحرب إلا بعد نزع سلاح حماس وتفكيكها. وترفض حماس إلقاء السلاح.