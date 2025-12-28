ترامب يهنّئ زعيمي تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق النار

هنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد زعيمي تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق النار الذي أُبرم السبت، في وقت تعهّد البلدان بوضع حد لمواجهات حدودية أودت بحياة العشرات.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” “أود تهنئة الزعيمين العظيمين على براعتهما في التوصل إلى هذه النهاية السريعة المنصفة جدا” للنزاع، علما بأن الرئيس الأميركي سبق وأشار إلى أن الفضل يعود إليه في التوصل إلى هدنة انهارت في قت سابق هذا الشهر عندما اندلع النزاع الحدودي مجددا.

وأفاد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” بأن النتيجة النهائية جاءت “سريعة وحاسمة، كما يجب أن تكون جميع هذه الحالات”.

وشدد على أن واشنطن التي انخرطت في جهود الوساطة إلى جانب الصين وماليزيا “فخورة لكونها ساعدت” في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقبيل محادثات مرتقبة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق الأحد، أشاد ترامب بما يقول إنه دوره في وضع حد لنزاعات حول العالم، قائلا “لربما باتت الولايات المتحدة هي الأمم المتحدة الفعلية”.

وأضاف أن “على الأمم المتحدة بدء التحرّك بشمل نشط لتحقيق السلام في العالم”.

ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا السبت، داعيا الطرفين إلى “الإيفاء فورا بهذا الالتزام”.

قتل 47 شخصا على الأقل ونزح أكثر من مليون خلال ثلاثة أسابيع من المعارك بين الطرفين، بحسب أرقام رسمية.

ولدى إعلانهما عن الاتفاق السبت، تعهّدت كل من تايلاند وكمبوديا بوقف إطلاق النار وتجميد تحرّك الجنود والسماح للمدنيين الذين يقطنون المناطق الحدودية بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

ويستضيف وزير الخارجية الصيني وانغ يي حاليا وزيري خارجية كمبوديا وتايلاند لعقد محادثات بدأت الأحد وتستمر ليومين.

وأفاد وانغ نظيره الكمبودي براك سوكون بأن وقف إطلاق النار “أطلق عملية إعادة بناء السلام”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف وانغ بأن “على الطرفين المضي قدما خطوة بخطوة لدعم وقف شامل ودائم لإطلاق النار” و”إعادة بناء الثقة المتبادلة”.

