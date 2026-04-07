ترامب يوافق على وقف إطلاق النار أسبوعين مع إيران

دبي/واشنطن 7 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه وافق على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.

ويشكل هذا الإعلان الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أحدث مثال على تراجع ترامب عن تهديداته القوية، بعد أن حذر إيران في وقت سابق اليوم من أن “حضارة بأكملها ستفنى الليلة” إذا لم تتم تلبية مطالبه.

وقال ترامب إن الاتفاق مشروط بموافقة إيران على وقف عرقلتها لإمدادات النفط والغاز عبر المضيق، الذي يمر عبره عادة حوالي خمس شحنات النفط العالمية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “سيكون هذا وقفا لإطلاق النار من الجانبين!” وأضاف “السبب في فعلنا ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها، وقطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط”.

وقال ترامب إن طهران قدمت مقترحا من 10 نقاط يمثل “أساسا عمليا” للمفاوضات، وإنه يتوقع “وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وإتمامه” خلال فترة وقف إطلاق النار التي تستمر أسبوعين.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية )