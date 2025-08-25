تركيا: الغارة الإسرائيلية على مستشفى بغزة “اعتداء على حرية الصحافة”

أنقرة (رويترز) – وصف مكتب الاتصالات بالرئاسة التركية يوم الاثنين الغارات الإسرائيلية الأحدث على غزة بأنها “اعتداء على حرية الصحافة وجريمة حرب أخرى”، وذلك بعد أن أعلن مسؤولون فلسطينيون مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم خمسة صحفيين، أحدهم يعمل لدى رويترز، في مستشفى ناصر.

وقال برهان الدين دوران رئيس مكتب الاتصالات في منشور على موقع إكس “إسرائيل، التي تواصل فظائعها دون مراعاة لأي مبادئ إنسانية أو قانونية، تتوهم أنها تستطيع منع كشف الحقيقة من خلال هجماتها الممنهجة على الصحفيين”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في محيط مستشفى ناصر، وأن رئيس هيئة الأركان العامة أمر بإجراء تحقيق. وأضاف أنه “يأسف لأي ضرر لحق بأفراد غير متورطين (في القتال)، ولا يستهدف الصحفيين بصفتهم هذه”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)