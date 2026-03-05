The Swiss voice in the world since 1935
تركيا: نراقب عن كثب تحركات جماعة حزب الحياة الحرة الكردستاني الانفصالية المسلحة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 5 مارس آذار (رويترز) – قالت تركيا اليوم الخميس إنها تراقب عن كثب أي تحركات تقوم بها جماعة حزب الحياة الحرة الكردستاني الانفصالية المسلحة وأضافت أن ما تفعله يهدد أمن إيران واستقرار المنطقة.

جاء ذلك بعد ورود تقاريرعن مناقشات بين مسلحين إيرانيين أكراد والولايات المتحدة بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت مصادر لويترز يوم الثلاثاء إن مسلحين من أكراد إيران تشاوروا مع الولايات المتحدة بشأن مهاجمة قوات أمن إيرانية في الأجزاء الغربية من البلاد.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

