تركيا: 137 من نشطاء أسطول الصمود في طريقهم لإسطنبول

4دقائق

أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم السبت إن نحو 137 ناشطا احتجزتهم إسرائيل لمشاركتهم في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسطنبول جوا.

وذكرت مصادر في الوزارة أن من بين هؤلاء 36 تركيا، بالإضافة إلى مواطنين من الولايات المتحدة والإمارات والجزائر والمغرب وإيطاليا والكويت وليبيا وماليزيا وموريتانيا وسويسرا وتونس والأردن.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تهبط طائرة الخطوط الجوية التركية حوالي الساعة 3:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1240 بتوقيت جرينتش).

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن 26 إيطاليا على متن الطائرة، ولا يزال 15 آخرون محتجزين في إسرائيل ومن المقرر ترحيلهم خلال أيام مع نشطاء من دول أخرى.

وواجهت إسرائيل تنديدا دوليا بعد أن اعترض جيشها جميع قوارب أسطول الصمود تقريبا، وعددها نحو 40 قاربا، واحتجز أكثر من 450 ناشطا أجنبيا. وكان الأسطول يحمل مساعدات إلى غزة.

وكتب تاياني على منصة إكس “أصدرت تعليمات مجددا للسفارة الإيطالية في تل أبيب للتأكد من تلقي بقية المواطنين معاملة تحترم حقوقهم”.

ووصلت المجموعة الأولى من الإيطاليين المشاركين في الأسطول، وهم أربعة نواب بالبرلمان، إلى روما يوم الجمعة.

وقال أرتورو سكوتو النائب الإيطالي الذين شارك في المهمة في مؤتمر صحفي بروما “من تصرفوا بشكل قانوني هم من كانوا على متن تلك القوارب أما الذين تصرفوا بشكل غير قانوني فهم أولئك الذين منعوا وصولهم إلى غزة”.

وقالت بينيديتا سكوديري البرلمانية الإيطالية التي شاركت في الأسطول “تم إيقافنا بوحشية… وأخذنا رهائن بوحشية”.

فيما كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس أن جميع النشطاء المحتجزين “بأمان وبصحة جيدة”، مضيفة أنها حريصة على إتمام عمليات الترحيل “بأسرع وقت ممكن”.

ووفقا لمنظمة عدالة، وهي مؤسسة إسرائيلية تقدم المساعدة القانونية لأعضاء الأسطول، لم يتمكن بعضهم من الاتصال بمحامين وحرموا من الحصول على الماء والأدوية وكذلك استخدام المراحيض.

وقالت المنظمة إنه تم أيضا “إجبار النشطاء على الركوع وأيديهم مقيدة بشريط بلاستيكي لخمس ساعات على الأقل، بعد أن هتف بعض المشاركين ’الحرية لفلسطين‘”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويمثل الأسطول، الذي انطلق في أواخر أغسطس آب، أحدث محاولة من النشطاء لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

وهاجم المسؤولون الإسرائيليون مرارا الأسطول ووصفوه بأنها حيلة دعائية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تم تحذير الأسطول من أنه يقترب من منطقة قتال نشط وينتهك “حصارا بحريا قانونيا”.

