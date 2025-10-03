The Swiss voice in the world since 1935
تركيا تسجّل ارتفاعا طفيفا بالتضخّم للمرة الأولى منذ أكثر من عام

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سجّلت معدلات التضخم في تركيا ارتفاعا طفيفا في أيلول/سبتمبر لتصل إلى 33,29% على أساس سنوي، مقارنة بـ32,95% في آب/أغسطس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب أرقام رسمية صادرة الجمعة.

ويُعد هذا الارتفاع “مخيّبا للآمال”، وفق محللين، بعد 16 شهرا متواصلا من التراجع.

وبحسب معهد الإحصاء التركي (تويك)، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 3,23% في أيلول/سبتمبر، مع زيادة ملحوظة بلغت 8,6% في أسعار المواد الغذائية و7,85% في تكاليف السكن.

وعلى مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، ارتفعت أسعار الغذاء 36% والسكن 51% والتعليم 66%.

وقال تيم آش المتخصص في أسواق الدول الناشئة في لندن، إن “الأسعار المعروضة، والأسعار الأساسية، وأسعار الإنتاج جميعها خيّبت الآمال في أيلول/سبتمبر”، معتبرا أن السبب يعود إلى “الخفض المبكر والجذري”، على حد وصفه، لأسعار الفائدة من جانب المصرف المركزي التركي.

وكان المصرف خفّض سعر الفائدة الرئيسي في أيلول/سبتمبر من 43% إلى 40,5%، بعد خفض بمقدار ثلاث نقاط في تموز/يوليو.

ورأى آش أن المصرف “فقد جزءا من المصداقية التي أعاد بناءها بمشقة”.

من جهته، اعتبر جيسون توفي، المحلل لدى “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، أن ارتفاع التضخم “قد يدفع المصرف المركزي إلى مزيد من الحذر”، لكنه توقع رغم ذلك خفضا جديدا للفائدة قبل نهاية العام.

اش/ع ش/دص

