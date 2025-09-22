The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تركيا تلغي الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الواردات الأميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رفعت تركيا الرسوم الجمركية الإضافية على واردات أميركية معيّنة بما فيها المشروبات الكحولية والسيارات والتبغ ومواد التجميل، بحسب ما أفاد بيان لوزارة التجارة الاثنين.

فرضت تركيا رسوما إضافية على مجموعة من المنتجات أميركية المنشأ بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت عام 2018 على واردات الصلب والألمنيوم. 

وذكرت الوزارة في بيان “في هذه المرحلة ونتيجة المفاوضات التي تتقدّم بشكل إيجابي مع الولايات المتحدة والمشاورات التي عُقدت في إطار آلية منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات بما في ذلك تقارير اللجان، تم إلغاء الالتزامات المالية الإضافية المفروضة على واردات منتجات معيّنة أميركية المنشأ”.

وأضافت أن العلاقات التجارية تبقى أساسا للحوار الاستراتيجي بين أنقرة وواشنطن مع سعي الطرفين لبلوغ التجارة الثنائية هدف 100 مليار دولار.

وتأتي خطوة أنقرة قبيل اجتماع مهم هذا الأسبوع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب أن إردوغان سيزور البيت الأبيض الخميس بعد مشاركة الرئيسين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فو/لين/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية