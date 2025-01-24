تسلسل زمني-لحظات فارقة للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

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(رويترز) – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة أسماء أربع رهينات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن يوم السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يبدأ التبادل بعد ظهر يوم السبت ويأتي بعد الإفراج عن ثلاث رهينات إسرائيليات و90 سجينا فلسطينيا في أول يوم من وقف إطلاق النار، الأحد 19 يناير كانون الثاني.

ومنذ الإفراج عن الرهينات الإسرائيليات الثلاث واستعادة رفات جندي ظل مفقودا لعشر سنوات، تقول إسرائيل إن 94 إسرائيليا وأجنبيا لا يزالون محتجزين رهائن في قطاع غزة.

وفيما يلي بعض التواريخ الرئيسية:

* 2023

– السابع من أكتوبر تشرين الأول: اقتحم مسلحون من حركة حماس جنوب إسرائيل في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر 251 رهينة من الإسرائيليين والأجانب.

– 20 أكتوبر تشرين الأول: حماس تطلق سراح رهينتين إسرائيليتين تحملان الجنسية الأمريكية.

– 23 أكتوبر تشرين الأول: حماس تطلق سراح مسنتين من الرهائن الإسرائيليين.

– 30 أكتوبر تشرين الأول: قوات إسرائيلية تنقذ جنديا إسرائيليا تم اختطافه في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

– 21 نوفمبر تشرين الثاني: أعلنت إسرائيل وحماس عن هدنة لتبادل رهائن محتجزين في غزة وفلسطينيين معتقلين في إسرائيل والسماح بدخول المزيد من المساعدات، واستمرت الهدنة سبعة أيام.

تم إطلاق سراح نساء وأطفال وأجانب يمثلون نحو نصف الرهائن، وفي المقابل تم الإفراج عن 240 فلسطينيا من النساء والفتية والفتيات قبل استئناف القتال في الأول من ديسمبر كانون الأول.

وجرت محادثات بشأن وقف إطلاق نار جديد على مدار الشهور اللاحقة، ولكنها لم تسفر عن نتائج. وتقول إسرائيل إنها تريد فقط هدنة مؤقتة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن في حين تقول حماس إنها لن تطلق سراحهم إلا ضمن اتفاق دائم لإنهاء الحرب.

– 15 ديسمبر كانون الأول: قتلت قوات إسرائيلية بطريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة. وأثارت الواقعة جانبا من أكثر الانتقادات حدة داخل إسرائيل لنهج الحرب.

* 2024

على مدار العام، قادت عائلات الرهائن حملة للضغط على قادة إسرائيل لإبرام اتفاق لإطلاق سراح ذويهم. ونظموا احتجاجات في الشوارع يوميا تقريبا عند الكنيست وعقدوا لقاءات مع قادة دول من حول العالم، كما أجرت وسائل الإعلام مقابلات معهم بشكل متكرر.

– 12 فبراير شباط: قال الجيش الإسرائيلي إنه حرر رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في رفح بجنوب غزة.

– الثامن من يونيو حزيران: أنقذت قوات إسرائيلية أربع رهائن محتجزين لدى حماس في عملية وسط حي سكني في النصيرات بغزة، في واحدة من أكثر الهجمات الإسرائيلية دموية في الحرب.

– 27 أغسطس آب: قال الجيش إن قوات خاصة إسرائيلية استعادت رهينة إسرائيليا من نفق في جنوب غزة في “عملية إنقاذ معقدة”.

– 31 أغسطس آب: عثرت إسرائيل على جثث ست رهائن قتلى في نفق تابع لحماس في جنوب غزة. وأثار مقتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل تطالب الحكومة بإبرام اتفاق مع حماس لتحرير الرهائن. ووفقا لتقديرات وزارة الصحة، فقد قُتل الستة برصاص محتجزيهم قبل ما يتراوح بين 48 و72 ساعة من عثور القوات الإسرائيلية عليهم.

– الثاني من ديسمبر كانون الأول: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

وكرر ترامب هذا التهديد في الأسابيع التالية في غمرة زخم اكتسبته محادثات في القاهرة والدوحة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

* 2025

– الثامن من يناير كانون الثاني: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر في نفق في غزة على جثة يوسف الزيادنة، وهو بدوي إسرائيلي تم أسره في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023، إلى جانب أدلة تشير إلى أن ابنه ربما قُتل أيضا. وأكد لاحقا العثور على جثة ابنه حمزة بجانبه.

– 19 يناير كانون الثاني ـ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار. وفي المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع، من المقرر إطلاق سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين، من بينهم نساء وأطفال ورجال تجاوزوا 50 عاما من العمر ومرضى وجرحى. وفي المقابل، تفرج إسرائيل عن نحو 2000 فلسطيني من سجونها. وفي مرحلة لاحقة، من المقرر أن يتفاوض الجانبان على مبادلة الرهائن المتبقين بسجناء وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أطلقت حماس سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين وأطلقت إسرائيل سراح 90 أسيرا فلسطينيا.

24 يناير كانون الثاني – حماس تعلن عن إطلاق سراح أربع رهينات من المجندات الإسرائيليات يوم السبت، وهن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.