تشاد تغلق حدودها مع السودان بعد مقتل 5 جنود في اشتباكات

reuters_tickers

3دقائق

نجامينا 23 فبراير شباط (رويترز) – قال مصدران لرويترز إن تشاد أغلقت حدودها الشرقية مع السودان اليوم الاثنين عقب اشتباكات اندلعت مطلع الأسبوع على خلفية الحرب الأهلية الدائرة في البلد المجاور وأسفرت عن مقتل خمسة جنود تشاديين.

وامتد الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، الذي اندلع في أبريل نيسان 2023، بشكل متقطع إلى الأراضي التشادية متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر في الممتلكات.

وقال مسؤول تشادي لرويترز إن الاشتباكات التي وقعت يوم السبت بين قوات الدعم السريع ومقاتلين موالين للحكومة السودانية في مدينة الطينة الحدودية أدت إلى مقتل خمسة جنود وثلاثة مدنيين وإصابة 12 شخصا.

وأكد أحد عناصر حرس الحدود بالمدينة مقتل الجنود الخمسة وقال إنه يجب اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية المدنيين داخل الأراضي التشادية.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن المزيد من القوات التشادية يجري نشرها في المنطقة.

وذكرت حكومة تشاد اليوم الاثنين إن الحدود ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، عازية ذلك إلى “توغلات وانتهاكات متكررة ترتكبها قوات ضالعة في الصراع السوداني”.

وقال بيان حكومي إن هذه الخطوة “تهدف إلى منع أي خطر لامتداد الصراع إلى أراضينا وحماية مواطنينا واللاجئين وضمان استقرار وسلامة أراضي بلدنا”.

ولم يرد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد على طلبات للتعليق.

وقالت سلطات محلية ومصدر أمني إن هجوما بطائرات مسيرة العام الماضي أسفر عن مقتل جنديين تشاديين، غير أن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم غير معروفة.

وقال أحمد يعقوب من مركز دراسات التنمية ومنع التطرف “هناك شيء واحد مؤكد وهو سواء أعجبنا ذلك أم لا، يبدو أن تشاد أصبحت الآن طرفا في الصراع”.

(إعداد بدور السعودي وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)