تعاون بين غرفتي أبوظبي والتجارة الأميركية لتعزيز الاستثمارات

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تعاون مع غرفة التجارة الأميركية، لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية، على ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاحد.

وبحسب بيان نشرته الوكالة الإماراتية الرسمية “تأتي المذكرة في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية”.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم ” 30,2مليار دولار” خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10,2% مقارنة بـ 100,7 مليار درهم “27,4 مليار دولار” المسجلة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024.

