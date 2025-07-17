تقرير: أمريكا لم تدمر سوى واحد من 3 مواقع نووية إيرانية

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(رويترز) – ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) يوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين، أن تقييما أمريكيا جديدا خلص إلى أن الضربات الأمريكية في يونيو حزيران لم تدمر في الأغلب سوى واحد من ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وقالت إن الموقعين الآخرين لم يلحق بهما حجم الضرر نفسه.

وأشار تقرير الشبكة، نقلا عن مسؤولين حاليين، إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الهجوم على منشأة فوردو النووية الإيرانية نجح في تأخير قدرات تخصيب اليورانيوم به بما يصل إلى عامين.

وأضاف التقرير أن المنشأتين الأخريين لم تتضررا بالقدر نفسه، وربما تسبب الهجوم في إضعافهما فقط إلى درجة يمكن معها استئناف التخصيب في الأشهر القليلة المقبلة إذا أرادت إيران ذلك.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من تقرير الشبكة.

وقالت آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض لرويترز في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني “كما قال الرئيس وتحقق الخبراء، فإن عملية مطرقة منتصف الليل قضت تماما على قدرات إيران النووية”.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شون بارنيل لشبكة (إن.بي.سي) أن الرئيس دونالد ترامب “كان واضحا والشعب الأمريكي يعلم أن المنشآت النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز محيت جميعها تماما. لا شك في ذلك”.

وشنت الولايات المتحدة ضربات على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي، وقالت إن تلك المواقع جزء من برنامج موجه لتطوير أسلحة نووية. وتصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.

وأشار تقييم أولي في يونيو حزيران من وكالة مخابرات الدفاع إلى أن الضربات ربما لم تؤد إلا إلى تراجع البرنامج النووي الإيراني لأشهر.

لكن مسؤولين في إدارة ترامب قالوا إن هذا التقييم ليس موثوقا به، لتركز بدلا منه على معلومات مخابرات ذكرت أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الضربات على موقع فوردو النووي تسببت في أضرار جسيمة.