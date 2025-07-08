تقرير إسرائيلي يتهم حماس بالعنف الجنسي ويدعو إلى إجراءات قانونية

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من إميلي روز

القدس (رويترز) – نشر باحثون إسرائيليون يوم الثلاثاء تقريرا يتضمن تفاصيل عن اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين هاجموا تجمعات سكانية إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ويضع “إطارا قانونيا” للملاحقات القضائية المحتملة.

يستشهد تقرير جامعة بار إيلان بأقوال ما لا يقل عن 17 شاهدا على ما لا يقل عن 15 حالة اعتداء جنسي منفصلة، منها اغتصاب جماعي وتشويه لأعضاء تناسلية. ويشير التقرير إلى حالات عديدة لجثث عُثر عليها عارية أو شبه عارية، بعضها مقيد إلى أعمدة أو أشجار، وجثث مصابة بطلقات نارية في الأعضاء التناسلية وتشويهات أخرى.

ووُثقت على نطاق واسع روايات عن اعتداءات جنسية ارتكبها مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأفاد عدد من الرهائن المُفرج عنهم من قبل حماس بأنهم شهدوا وتعرضوا لأعمال اعتداء، بما في ذلك الإيلاج القسري، على يد محتجزيهم.

وتنفي حماس باستمرار مزاعم الاعتداء الجنسي. وقال القيادي في حماس باسم نعيم إن التقرير “لا يستحق التعليق”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الأدلة المشار إليها في التقرير.

ويضع التقرير، الذي أعده ثلاثة خبراء في القانون ونوع الجنس، إطارا قانونيا لمقاضاة المسؤولين، حتى عندما يكون “نسب (التهم) المباشر للأفراد مستحيلا”. ويستند التقرير إلى أدلة جنائية وبصرية وأقوال شهود وتسجيلات صوتية.

وفي مارس آذار، قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير إن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي استراتيجية حرب في غزة، وهي الاتهامات التي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها متحيزة ومعادية للسامية.

وقدم معدو جامعة بار إيلان الوثيقة إلى السيدة الأولى في إسرائيل ميخال هرتسوج يوم الثلاثاء.

وقالوا إن هدفهم هو الدفع باتجاه تحرك قانوني داخلي ودولي من خلال تحديد الأسس القانونية التي يمكن استخدامها “لفتح قضايا فعلية أمام المحاكم” من خلال إظهار كيفية ملاءمتها للآليات الدولية.

وقالت البروفيسور روث هالبرين كداري، العضو المؤسس لمشروع دينا بالجامعة، لرويترز “هدفنا هو أن نتمكن من إقناع الأمين العام (للأمم المتحدة) بإدراج حماس على القائمة السوداء للكيانات في تلك البلدان… التي تتغاضى عن استخدام العنف الجنسي كأداة حرب”.

ولم يصدر بعد تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير جامعة بار إيلان.

وفي السابع من أكتوبر تشرين الأول، توصلت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداءات الجنسية إلى أن نساء إسرائيليات تعرضن “للعنف القائم على نوع الجنس مثل العنف الجسدي والجنسي والنفسي، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال والإكراه والحرمان التعسفي من الحرية”.

وقالت الأمم المتحدة إن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا التعاون مع تحقيقاتها، وإن “المعلومات التي جمعها فريق البعثة مستمدة إلى حد كبير من مؤسسات وطنية إسرائيلية”.

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف في أبريل نيسان من العام الماضي إن ضحايا هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول لن ينالوا العدالة من لجنة الأمم المتحدة وأعضائها، مضيفة أن للجنة سجلا حافلا بالأقوال المعادية للسامية وإسرائيل.