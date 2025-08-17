تلاشي آمال العثور على ناجين بعدما قضى مئات في فيضانات باكستان

يتحدى آلاف من عناصر الإنقاذ الباكستانيين الأحد الأمطار والأوحال التي وصلت إلى مستوى الركبة، بحثا عن ناجين بعدما أدت فيضانات مفاجئة إلى مقتل 344 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 150 آخرين في شمال البلاد الجبلي.

وأدت الأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ الخميس إلى فيضانات وارتفاع منسوب المياه، وسيول وحلية جرفت قرى بأكملها واحتجزت العديد من السكان بين الأنقاض.

وسُجلت معظم حصيلة الضحايا، أي 317 قتيلا، في إقليم خيبر بختونخوا حيث يتوقع أن تشتد في الايام المقبلة قوة الأمطار الموسمية التي تسببت بفيضانات وانزلاقات تربة انهارت معها منازل.

ولا يزال أكثر من 150 شخصا في عداد المفقودين في مقاطعة بونر الأكثر تضررا وحيث قُتل ما لا يقل عن 208 أشخاص، و”ما بين 10 إلى 12 قرية” طُمرت جزئيا، وفق ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في خيبر بختونخوا أسفنديار ختّاك لوكالة فرانس برس “قد يكونون محاصرين تحت أنقاض منازلهم أو جرفتهم مياه الفيضانات.

وأضاف أن “عشرات الأشخاص مفقودون أيضا في منطقة شانغلا” موضحا أن استمرار الأمطار يصعّب عمليات الإنقاذ بشكل كبير.

وقال المتحدث باسم هيئة الإنقاذ الإقليمية لوكالة فرانس برس إن حوالى ألفَي عنصر إنقاذ يشاركون في العمليات في تسع مقاطعات حيث لا تزال الأمطار تعرقل الجهود.

وأكد بلال أحمد فايزي أن “عملية إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض مستمرة” مضيفا أن “فرص العثور على الأشخاص الذين طمروا تحت الأنقاض أحياء، ضئيلة جدا”.

ورصد صحافيو وكالة فرانس برس في بونر سيارات وممتلكات غارقة جزئيا في الأوحال التي غطت المنازل والمتاجر.

وعادت الكهرباء بعد ظهر الأحد عقب أيام على انقطاعها.

وقال حفار القبور قيصر علي شاه لوكالة فرانس برس إنه حفر 29 موقعا للدفن في اليومين الماضيين.

وأضاف “حفرت أيضا ستة قبور لأطفال وكنت أشعر بأنهم أولادي”.

وأوضح “للمرة الأولى لا أستطيع العمل، واعتذرت اليوم عن عدم تمكني من مواصلة هذا العمل”.

وعرقلت الطرق المغمورة بالمياه حركة مركبات الإنقاذ، بينما حاول بعض القرويين تقطيع الأشجار التي تساقطت لفتح الطريق بعد انحسار المياه.

وقال نور محمد صاحب متجر محلي “ممتلكاتنا مبعثرة ومدمرة وفي حالة سيئة” بينما كان يستخدم رفشا لإزالة الأوحال.

وأضاف “المحلات دُمرت وكل شيء معها. حتى القليل من المال الذي كان لدى الناس جرفته المياه”.

وأعلنت الحكومة الإقليمية المناطق الجبلية في بونر وباجور وسوات وشانغلا ومانسيرا وباتاغرام، مناطق متضررة من الكارثة.

وقال سيد وهاب باشا أحد سكان بونر “هذه الكارثة طالت كل مكان وأحاطت بنا من كل جانب. حوصرنا في منازلنا ولم نستطع الخروج”.

أضاف “جميع سكان قريتنا الفقيرة تضرروا، والمحلات في سوق البازار السفلي دُمرت، والطريق الوحيد لدينا جرفته المياه أيضا”.

– جنازات جماعية –

تجمع مئات الأشخاص السبت لإقامة جنازات جماعية، ووُضعت الجثث الملفوفة بأوشحة بيضاء ملطخة بالدماء على الأرض.

وتناثرت الأشجار التي اقتلعتها الفيضانات والقش في الحقول القريبة، بينما راح الأهالي يجرفون الأوحال التي حملتها الفيضانات إلى منازلهم.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من أن “الأمطار الغزيرة” المتوقعة خلال فترة الأمطار الموسمية من الأحد فصاعدا قد تؤدي إلى فيضانات وانزلاقات أتربة جديدة في شمال غرب البلاد، ودعت السكان لتجنب المناطق العرضة للخطر.

وقالت إيران إنها مستعدة لتقديم “أي تعاون ومساعدة بهدف تخفيف المعاناة” في باكستان المجاورة.

وصلّى البابا لاوون الرابع عشر “من أجل الضحايا وعائلاتهم وجميع المتألمين جراء هذه الكارثة”.

وتحمل الأمطار الموسمية في جنوب آسيا حوالي ثلاثة أرباع كمية الأمطار السنوية، وهي ضرورية للزراعة والأمن الغذائي لكنها تجلب الدمار أيضا.

والفيضانات وانزلاقات الأتربة أمر شائع خلال موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في حزيران/يونيو ويستمر حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

وقال سيد محمد طيب شاه، ممثل هيئة إدارة الكوارث الوطنية لفرانس برس إن الموسم هذا العام بدأ قبل المعتاد ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول.

وفي المجموع، قُتل 650 شخصا على الأقل بينهم مئات الأطفال، كما أُصيب 768 شخصا بجروح، منذ بداية موسم الأمطار “غير الاعتيادي” على حدّ تعبير السلطات.

وباكستان خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتعدّ واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ، وحذّرت السلطات من أنّ الأمطار ستشتد أكثر خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي العام 2022 اجتاحت فيضانات في موسم الأمطار ثلث مساحة البلاد وأودت بحياة 1700 شخص.

وقال معلم في بونر يبلغ 32 عاما “المنطقة كلها تعيش صدمة عميقة… ساعدت في انتشال جثث أطفال كنت أدرّسهم، وأتساءل عن البلاء الذي فرضته الطبيعة على هؤلاء الأطفال”.

لا-زز/غد-س ح/كام