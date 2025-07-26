تلفزيون: سوريا وإسرائيل تتفقان على مواصلة المحادثات لإنهاء الصراع

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(رويترز) – ‭ ‬ذكرت قناة الإخبارية السورية التي تديرها الدولة يوم السبت نقلا عن مصدر دبلوماسي أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى بعد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية في باريس لبحث سبل إنهاء الصراع في جنوب سوريا.

ووصف المصدر الحوار بأنه “صريح ومسؤول”، وذلك في أول تأكيد من الجانب السوري لإجراء المحادثات.

وقال المبعوث الأمريكي توم برّاك يوم الجمعة إن مسؤولين من البلدين تحدثوا عن تهدئة الوضع في سوريا خلال المحادثات التي جرت يوم الخميس.

وذكرت الإخبارية أن ممثلين عن وزارة الخارجية السورية ومسؤولين من المخابرات حضروا المحادثات.

وأشارت تقارير إلى مقتل مئات الأشخاص في محافظة السويداء جنوب سوريا خلال اشتباكات بين مسلحين دروز وعشائر بدوية سنية وقوات حكومية. وتدخلت إسرائيل بشن غارات جوية لمنع ما قالت إنه قتل جماعي للدروز على يد القوات الحكومية.

وأكدت الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي التحديات التي تواجه الرئيس المؤقت أحمد الشرع في تحقيق الاستقرار في سوريا والحفاظ على مركزية الحكم على الرغم من تقارب العلاقات مع الولايات المتحدة وتطور الاتصالات الأمنية بين الحكومة السورية وإسرائيل.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الاجتماع تضمن مشاورات أولية تهدف إلى “خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر كانون الأول”.

وذكر المصدر أن الجانب السوري حمّل إسرائيل المسؤولية عن أحدث تصعيد، وقال إن استمرار مثل هذه “السياسات العدوانية” يهدد المنطقة. وذكر الوفد السوري أيضا أن دمشق لن تقبل “بفرض وقائع جديدة على الأرض”.