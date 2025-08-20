تلفزيون: وزير إسرائيلي يبلغ قطر بأن “شرط وقف إطلاق النار في غزة إطلاق سراح كل الرهائن”

القاهرة (رويترز) – نشر باراك رافيد مراسل القناة 12 الإسرائيلية على منصة إكس أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اجتمع مع مسؤولين قطريين كبار في باريس لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن، وأن ديرمر أبلغ المسؤولين بأن شرط إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار هو إطلاق سراح جميع الرهائن.

وتأتي تعليقات ديرمر بعد أيام من تقديم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) موافقتها للوسطاء المصريين والقطريين على مقترحهم لهدنة تستمر 60 يوما.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)