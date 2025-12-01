توتال إنرجي تبيع حصة من تراخيص استكشاف بحري في نيجيريا لشركة شيفرون
أعلنت مجموعة توتال إنرجي النفطية الفرنسية الاثنين أنها ستبيع حصة تبلغ 40% من تراخيص استكشاف بحري نيجيرية إلى شركة تابعة لشركة شيفرون الأميركية العملاقة.
ووقّعت توتال إنرجي اتفاقية لبيع حصة في تراخيص منطقتين تغطيان 2000 كيلومتر مربع في حوض ويست دلتا لشركة ستار ديب ووتر بتروليوم المحدودة، وفقا للوائح التنظيمية، حسبما قالت في بيان.
وأوضحت أنها ستظل مشغلة الموقع بحصة 40%، إلى جانب المجموعة الأميركية شيفرون (40%) والمجموعة النيجيرية ساوث أتلانتيك بتروليوم (20%).
و”هذا المشروع المشترك الجديد يعزز تعاون توتال إنرجي العالمي في مجال الاستكشاف البحري مع شيفرون”، بعد أن استحوذت الشركة الفرنسية على حصة في عقود إيجار الاستكشاف البحري الأميركية.
وقال نائب الرئيس الأول للاستكشاف في توتال إنرجي نيكولا مافيلا إن المشروع “يهدف إلى تقليل المخاطر وتطوير فرص جديدة في نيجيريا، بما يتماشى مع أهداف هذا البلد”.
