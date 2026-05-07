توقعات باستخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع أمريكي بشأن إيران

7 مايو أيار (رويترز) – حثت الولايات المتحدة اليوم الخميس الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكن دبلوماسيين قالوا إن من المرجح أن تستخدم الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وسيكون استخدام الصين لحق النقض أمرا محرجا قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن تأتي الحرب مع إيران على رأس جدول الأعمال.

واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لإحباط مشروع قرار سابق دعمته الولايات المتحدة وكان يبدو أنه يفتح الطريق أمام إضفاء الشرعية على عمل عسكري أمريكي ضد إيران.

وفي تصريحات للصحفيين، قال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن أي دولة “تسعى إلى رفض (مشروع القرار) إنما ترسخ سابقة خطيرة للغاية”. وأدلى والتس بهذه التصريحات خلال وقوفه إلى جانب مبعوثين من دول الخليج العربية.

وأضاف “علينا أن نسأل أنفسنا، إذا اختارت دولة ما معارضة مثل هذا الاقتراح البسيط، فهل تريد حقا السلام؟”

وصاغت الولايات المتحدة والبحرين النص الجديد، بدعم من السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وقال دبلوماسيون إن القرار واجه اعتراضات قوية من الصين وروسيا عندما ناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يدفعهما ذلك إلى استخدام حق النقض ضده.

وقال جمال فارس الرويعي، مبعوث البحرين لدى الأمم المتحدة، إن البحرين تتطلع إلى “العمل البناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة لوضع الصيغة النهائية لهذا النص”.

وجاءت تصريحات والتس في الوقت الذي أفادت فيه مصادر ومسؤولون بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب، حيث تراجع طهران مقترحا من شأنه وقف القتال مع إبقاء القضايا الأكثر خلافا لبحثها في وقت لاحق.

وفي حين لم تُعلق روسيا والصين رسميا، قال دبلوماسي إن روسيا دعت إلى سحب مسودة الاتفاق أو إعادة صياغتها بالكامل. وأضاف الدبلوماسي أن الصين وصفت النص بالمتحيز، وانتقدت استناده إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخول مجلس الأمن فرض تدابير تتراوح بين العقوبات والعمل العسكري.

ويندد مشروع القرار بانتهاكات إيران المزعومة لوقف إطلاق النار الحالي، و”أفعالها وتهديداتها الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو فرض رسوم” على الملاحة عبر المضيق.

ويطالب المشروع إيران بالتوقف الفوري عن الهجمات، والكشف عن مواقع أي ألغام، وعدم عرقلة عمليات إزالة الألغام.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء القرار المقترح بأنه اختبار لمدى جدوى الأمم المتحدة، وحث الصين وروسيا على عدم استخدام حق النقض ضده.

(إعداد حسن عمار ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)