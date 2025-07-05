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توقيف مؤيدين لمجموعة “بالستاين أكشن” خلال تظاهرة في لندن

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أوقفت الشرطة السبت محتجّين في لندن مؤيّدين لمجموعة “بالستاين أكشن” التي حظر نشاطها الجمعة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكتبت شرطة لندن في منشور على اكس أن “العناصر يتعاملون مع احتجاج مؤيد لبالستاين أكشن في ساحة البرلمان. وباتت هذه المجموعة الآن محظورة وبات تأييدها يعدّ فعلا إجراميا. وتنفّذ عمليات توقيف”.

وكشفت مجموعة الناشطين المعروفة باسم “ديفيند آور جوريز” في بيان صحافي عن توقيف 27 شخصا، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لارتكابهم أفعالا جرمية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وأشارت المجموعة إلى أنهم كانوا يحملون لافتات كُتب عليها “ضدّ الإبادة الجماعية ومع بالستاين أكشن”.

وحذّرت الشرطة الجمعة من أن ابداء الدعم لمجموعة “بالستاين أكشن” سيعدّ فعلا جرميا بعد بدء سريان الحظر عند منتصف الليل، مع الإشارة إلى أن “ذلك يشتمل على إطلاق هتافات وارتداء ملابس ورفع أعلام أو رموز أو شعارات”.

وقال ناطق باسم “ديفيند آور جوريز” إننا “نشيد بشرطة مكافحة الإرهاب على عملها الحاسم في حماية سكان لندن من بعض اللافتات  التي تناهض الإبادة الجماعية في غزة وتؤيّد هؤلاء الذين يتحرّكون لمنعها”.

وصدّق البرلمان البريطاني على حظر “بالستاين أكشن” الخميس وردّ القضاء الجمعة اعتراضا كان الهدف منه الطعن في الحظر.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نيّتها حظر مجموعة “بالستاين أكشن” بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2000، بعد أيّام من اقتحام ناشطين منتمين لها قاعدة جويّة عسكرية في جنوب إنكلترا.

وهم رشّوا طلاء أحمر على طائرتين في القاعدة، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).

وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي الخميس بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.

وندّدت “بالستاين أكشن” بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير.

وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.

جوب/م ن/غ ر

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