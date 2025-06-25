توقيف محلّل سياسي في العراق بسبب منشور “تحريضي” ضدّ سلطات الأمن

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أعلنت السلطات العراقية الأربعاء توقيف المحلّل السياسي عباس العرداوي بتهمة “نشر تدوينة تحريضية” ضدّ الأجهزة الأمنية اتهم فيها رادارات قاعدة عسكرية عراقية بأنها “قدّمت خدماتها” لإسرائيل في ضرباتها على إيران.

وغالبا ما يطلّ عباس العرداوي على الشاشات العراقية لتقديم تحليلات سياسية ويتابعه على منصة “إكس” أكثر من 90 ألف حساب ويُعدّ مقرّبا من الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران وكذلك من تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يتمتع بغالبية برلمانية.

وفتحت بغداد الثلاثاء تحقيقا في هجمات ليلية بمسيرات هجومية على مواقع وقواعد عسكرية عراقية تضرّرت منظومات الرادار في اثنتين منها بينها معسكر التاجي شمال بغداد.

وتناقلت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق لقطات لمنشور حذفه العرداوي لاحقا من منصة “إكس”، علّق فيه فجر الثلاثاء على تدمير رادارات معسكر التاجي الذي يضمّ قوات عراقية، معتبرا أن أحد هذه الرادارات “قدّم خدماته بالعدوان الإسرائيلي”.

وقالت وزارة الدفاع العراقية الأربعاء في بيان “على خلفية نشره تدوينة تحريضية تعمد بها الإساءة والتشهير بالمؤسسة الأمنية، وما ينطوي على ذلك من إضرار بالأمن القومي، جرى صباح اليوم تنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق الناشط الإعلامي عباس فلاح العرداوي”.

وأكّدت أن “حرية التعبير حق مكفول عملت الحكومة العراقية على حمايته وتعزيز أسسه القانونية، إلا أن هذه الحرية تقف عند حدود الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.

وحدثت هذه الضربات بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وإسرائيل وافقتا على “وقف تام لإطلاق النار” للحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين.

ولم تتبنّ أي جهة الهجمات على الفور، فيما لم تحدّد السلطات العراقية ولا مسؤولين أمنيين تواصلت معهم وكالة فرانس برس هوية المنفذين.

ونفى مصدر مقرّب من الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، لفرانس برس أن تكون لهذه المجموعات علاقة باستهداف الرادارات في القاعدتَين في وسط العراق وجنوبه.

وفي سياق الهجوم الذي بدأته إسرائيل على إيران في 13 حزيران/يونيو، دعت الحكومة العراقية واشنطن إلى “منع” الطائرات الإسرائيلية من “اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات” على الجمهورية الإسلامية.

وأغضب خرق المجال الجوي العراقي الفصائل العراقية الموالية لإيران، فاتهمت القوات الأميركية المنضوية في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، بالسماح به.

وبعد ظهر الثلاثاء، كتب العرداوي على إكس “لا أحد يستطيع أن يشكك بمواقفنا بدعم القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها”، مؤكدا “ما نَقَلْتُه سابقا ورد في منصات التلغرام”.

كبج/الح