توقّع عودة حركة القطارات العابرة للمانش إلى طبيعتها ليلا بعد تعليقها بسبب مشكلة تقنية

استؤنفت بشكل تدريجي حركة مرور القطارات بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي، مع توقّع عودتها إلى طبيعتها ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد ساعات على تعليقها بسبب مشكلة تقنية أدت إلى اضطراب جداول رحلات مسافرين كثر في ذروة عطل نهاية العام.

وأعلنت “غتلينك”، الشركة المشغّلة لنفق المانش مساء الثلاثاء “تواصل الاستئناف التدريجي للحركة”، موضحة أن “حركة المرور تُدار بالتناوب في الاتجاهين”، مؤكدة أن الأعمال ستستمر هذا المساء وستتيح العودة إلى الوضع الطبيعي خلال الليل.

وكانت شركة القطارات يوروستار أعلنت استئناف خدماتها بشكل تدريجي، لكنّها نبّهت إلى أن “خلل التغذية بالتيار الكهربائي عبر الخطوط الهوائية ما زال قائما، وننصح بشدة كل مسافرينا بإرجاء رحلاتهم”.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس في وقت سابق الثلاثاء أن الحركة تُستأنف عند الساعة 16,00 ت غ، مع الإشارة إلى توقع تأخير واستغراق الرحلات فترات أطول هذا المساء.

وأضافت الشركة “يرجى عدم التوجه إلى المحطة إذا تم تأكيد إلغاء رحلتكم”، منبّهة أيضا إلى أن “القطارات العاملة عرضة لتأخير مطوّل ولإلغاء رحلات في اللحظة الأخيرة”.

من جهتها، أفادت “غتلينك” بأن خدمات نقل المركبات في النفق Le Shuttle والتي كانت متوقّفة موقتا “استؤنفت بشكل تدريجي” على سكة واحدة قبيل الساعة 15,00″ (14,00 ت غ).

وأضافت “يتم تشغيلها بالتناوب في الاتجاهين مع تأخير مطوّل”، واعدة بزيادة عدد القطارات.

وكانت “يوروستار” أعلنت الثلاثاء تعليق “كلّ القطارات بين لندن وباريس وأمستردام وبروكسل” حتّى إشعار آخر بعد عطل تقني مزدوج وقع في شبكة النقل في النفق عبر المانش.

وقال ناطق باسم الشركة “حدثت مشكلة في التغذية الكهربائية في النفق عبر المانش تلاها توقّف إحدى رحلات خدمة نقل المركبات في النفق Le Shuttle”، ما أدّى إلى “تعليق كلّ الرحلات من لندن وإليها حتّى إشعار آخر بانتظار حلحلة الوضع”.

وباتت “يوروستار” تعرض على الزبائن الثلاثاء تبديل تذاكرهم مجانا أو إلغاء الحجوزات مقابل بدل مالي أو قسيمة شراء.

والعام الماضي، سافر عدد قياسي من الركّاب على متن قطارات “يوروستار” بلغ 19,5 مليونا، أي أكثر بحوالى 850 ألفا من العام 2023.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت عدّة شركات عن نيّتها منافسة “يوروستار” التي تعدّ المجموعة الوحيدة التي تسيّر قطارات عبر المانش تربط لندن بأوروبا القارية.

