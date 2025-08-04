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تيسلا تمنح رئيسها التنفيذي أسهما بقيمة 29 مليار دولار

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منحت شركة تيسلا لصناعة السيارات إيلون ماسك 96 مليون سهم من أسهمها بقيمة 29 مليار دولار في الوقت الذي أصبحت فيه حزمة التعويضات الضخمة التي حصل عليها رئيس تيسلا التنفيذي موضوع معركة قانونية.

حصلت شركة تيسلا على موافقة لإعادة شراء 96 مليون سهم بسعر 23,34 دولارا أميركيا لكل منها، وهو السعر نفسه وقت اعتماد خطة تعويضات الرئيس التنفيذي عام 2018، وفقا لما أعلنت الشركة في إفصاح قدمته إلى هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية الاثنين. 

وعند إغلاق التداول في بورصة نيويورك الجمعة أغلق سعر السهم عند 302,60 دولار أميركي، مما يعني أن قيمة حزمة التعويضات “الموقتة” تقدر بنحو 29 مليار دولار أميركي.

كان تعويض إيلون ماسك موضوع نزاع قانوني لسنوات. ونصّت خطة تم إقرارها عام 2018 في الاجتماع العام الاستثنائي لشركة تيسلا، على حصول ماسك على أسهم تيسلا بعد تحقيق عدة أهداف على مدى عشر سنوات.

وقُدّرت قيمة هذه الخطة بنحو 56 مليار دولار عند اعتمادها.

إلا أن قاضية في ولاية ديلاوير بناء على التماس من أحد المساهمين، ألغت الخطة في كانون الثاني /يناير 2024. واعلنت أن المساهمين تلقوا معلومات “خاطئة” و”مضللة” عن مجلس الإدارة ولجنة التعويضات قبل الاجتماع العام الذي أُقرّت فيه الخطة.

وفي منتصف حزيران/يونيو 2024، وافق مساهمو تيسلا مجددا على خطة التعويضات الضخمة. وفي كانون الاول/ديسمبر 2024 رفضتها محكمة ديلاوير مجددا.

وقد طعنت تيسلا في القرار، وشكلت منذ ذلك الحين لجنة خاصة لدرس المسألة.

ليم/ليل/ب ق

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