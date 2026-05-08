ثلاثة قتلى بعد ثوران بركان في شرق إندونيسيا

afp_tickers

2دقائق

أدى ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا في شرق إندونيسيا إلى مقتل ثلاثة متسلّقين من بينهم أجنبيان وفقدان عشرة آخرين، بحسب الشرطة المحلية.

وأوضح رئيس شرطة هالماهيرا الشمالية إرليتشسون باساريبو لقناة “كومباس تي في” أن “هناك ثلاثة قتلى من بينهم أجنبيان وشخص من سكان جزيرة تيرناتي” الواقعة في شرق إندونيسيا.

وأضاف أن عشرة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المنطقة التي أُغلقت أمام الزوار منذ 17 نيسان/أبريل بعد رصد العلماء نشاطا بركانيا.

من جهتها، قالت رئيسة هيئة الجيولوجيا الحكومية لانا ساريا إن الثوران الذي وقع في الصباح الباكر ترافق مع “دويّ قوي” وعمود كثيف من الدخان ارتفع إلى نحو عشرة كيلومترات فوق قمة جبل دوكونو في إقليم مالوكو الشمالي.

وأضافت في بيان “يتّجه الرماد شمالا، ما يحتّم على المناطق السكنية ومدينة توبيلو توخّي الحذر من تساقط الرماد البركاني”، مشيرة إلى مخاطر السحابة الدخانية على الصحة العامة، وما قد ينتج عنها من تعطّل لخدمات النقل.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية.

ويُصنَّف جبل دوكونو حاليا عند المستوى الثالث (ثاني أعلى مستوى) في نظام الإنذار البركاني المكوّن من أربع درجات في إندونيسيا.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، أوصى مركز علم البراكين والحدّ من مخاطرها (PVMBG) السيّاح والمتسلّقين بعدم الاقتراب لمسافة أربعة كيلومترات من فوهة مالوبانغ وارييرانغ التابعتَين للبركان.

مرس-ملر/خلص-ملك/خلص