The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ثلاثة قتلى بعد ثوران بركان في شرق إندونيسيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أدى ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا في شرق إندونيسيا إلى مقتل ثلاثة متسلّقين من بينهم أجنبيان وفقدان عشرة آخرين، بحسب الشرطة المحلية.

وأوضح رئيس شرطة هالماهيرا الشمالية إرليتشسون باساريبو لقناة “كومباس تي في” أن “هناك ثلاثة قتلى من بينهم أجنبيان وشخص من سكان جزيرة تيرناتي” الواقعة في شرق إندونيسيا.

وأضاف أن عشرة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المنطقة التي أُغلقت أمام الزوار منذ 17 نيسان/أبريل بعد رصد العلماء نشاطا بركانيا.

من جهتها، قالت رئيسة هيئة الجيولوجيا الحكومية لانا ساريا إن الثوران الذي وقع في الصباح الباكر ترافق مع “دويّ قوي” وعمود كثيف من الدخان ارتفع إلى نحو عشرة كيلومترات فوق قمة جبل دوكونو في إقليم مالوكو الشمالي.

وأضافت في بيان “يتّجه الرماد شمالا، ما يحتّم على المناطق السكنية ومدينة توبيلو توخّي الحذر من تساقط الرماد البركاني”، مشيرة إلى مخاطر السحابة الدخانية على الصحة العامة، وما قد ينتج عنها من تعطّل لخدمات النقل.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية.

ويُصنَّف جبل دوكونو حاليا عند المستوى الثالث (ثاني أعلى مستوى) في نظام الإنذار البركاني المكوّن من أربع درجات في إندونيسيا.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، أوصى مركز علم البراكين والحدّ من مخاطرها (PVMBG) السيّاح والمتسلّقين بعدم الاقتراب لمسافة أربعة كيلومترات من فوهة مالوبانغ وارييرانغ التابعتَين للبركان.

مرس-ملر/خلص-ملك/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية