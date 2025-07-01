ثلاثة قتلى في ضربات بمسيرات أوكرانية في العمق الروسي

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تبنت أوكرانيا الثلاثاء هجوما بالمسيرات استهدف مصنعا للأسلحة في مدينة إيجيفسك الروسية وأوقع “ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى”، على ما أفادت السلطات المحلية في المنطقة الواقعة على مسافة أكثر من ألف كلم من الحدود.

وهي ضربة أوكرانية جديدة في العمق الروسي. وكانت كييف توعدت مؤخرا بمواصلة تنفيذ مثل هذه الهجمات ردا على القصف الروسي المكثف والمتواصل على اوكرانيا منذ عام 2022.

هذه المرة، استُهدفت مدينة إيجيفسك الروسية البعيدة عن خط الجبهة.

وقال مصدر أمني أوكراني لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته “استهدفت طائرات بدون طيار تابعة لقوات الأمن الأوكرانية مصنع كوبول في إيجيفسك الذي يُصنّع نظامي الدفاع الجوي تور وأوسا، بالإضافة إلى مسيرات للجيش الروسي”.

وقال ألكسندر بريشالوف حاكم جمهورية أودمورتيا حيث تقع إيجيفسك في مقطع فيديو عبر تلغرام “للأسف، هناك ثلاثة قتلى وجرحى”.

وبحسب المصدر، تعرضت شركة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 640 ألف نسمة “لهجوم بمسيرة نفذه نظام كييف”.

وقال المسؤول على حسابه على تلغرام “زرت الجرحى في المستشفى. وهناك حاليا 35 شخصا في المستشفى 10 منهم في حال الخطر”.

– ارتفاع وتيرة ضربات المسيرات الروسية –

والمدينة الواقعة على حوالى 970 كلم إلى الشرق من موسكو، معروفة بإيوائها العديد من الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية الروسية ولا سيما مصنع للمسيرات الهجومية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية ولم تتثبت وكالة فرانس برس من صحتها، عمودا من الدخان يتصاعد من مبنى مشتعل ومسيرة تعبر في السماء خلال النهار وتتحطم عليه.

تشن كييف بانتظام ضربات على بنى تحتية في روسيا ردا على القصف الروسي العنيف المتواصل على أوكرانيا منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022.

في الأسابيع الأخيرة، وبعد فشل جولتين من المفاوضات في إسطنبول بين وفدين روسي وأوكراني، تكثفت الضربات الروسية على أوكرانيا.

وارتفع عدد المسيرات البعيدة المدى التي تطلقها روسيا بنسبة 36,8% على أساس شهري في حزيران/يونيو، وفقا تحليل لوكالة فرانس برس الثلاثاء، حيث شكلت هذه الهجمات تحديا للدفاعات الجوية وساهمت في إرهاق المدنيين.

وبحسب أرقام الجيش الأوكراني، أطلقت روسيا 5438 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى على أراضيها في حزيران/يونيو – وهو أعلى رقم منذ شباط/فبراير 2022 – مقابل 3974 طائرة في أيار/مايو.

تطلق هذه المسيرات ليلا على أوكرانيا من روسيا، وتُحصيها كييف كل صباح. ولا تشمل هذه الأرقام الهجمات التي تُشن بأنواع أخرى من الطائرات المسيرة المستخدمة على نطاق واسع على خط الجبهة.

– ضربات في العمق الروسي –

وكان رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أعلن في 21 حزيران/يونيو أن بلاده ستكثّف ضرباتها ضد أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية.

وعشية المحادثات ين البلدين في إسطنبول في الثاني من حزيران/يونيو، قصفت أوكرانيا عدة مطارات روسية، على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها، بواسطة طائرات مسيرة تم تهريبها إلى روسيا ثم اطلاقها من بعد في عملية معقدة.

وقصفت كييف عدة مطارات روسية، على بُعد آلاف الكيلومترات من حدودها، بعد أن أدخلت خلسة طائرات مسيرة متفجرة إلى روسيا.

وبحسب كييف، دُمِّر أو تضررت العديد من القاذفات المستخدمة في ضرب الأراضي الأوكرانية خلال هذه العملية المعقدة، وهي حصيلة قللت روسيا من شأنها لاحقا.

وعند سؤاله عن تصعيد القصف الروسي على أوكرانيا، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين أن هذه الهجمات جزء من العمليات العسكرية الروسية.

وأضاف “كييف تُدرك تماما ما يجب فعله لإنهاء الحرب” في اشارة الى المطالب الروسية لوقف اطلاق النار.

ويطالب الكرملين خصوصا بالسيطرة الكاملة على خمس مناطق أوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم، وضمانات بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتعتبر أوكرانيا هذه المطالب غير مقبولة.

في الأثناء، على خط الجبهة، تواصل القوات الروسية التي تفوق عديد الجيش الاوكراني، تقدمها البطيء في بعض المناطق رغم الخسائر البشرية الفادحة.

مساء الاثنين، صرّح ليونيد باسيتشنيك المسؤول المعين من موسكو في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، عبر التلفزيون الرسمي الروسي، بأن قوات الكرملين سيطرت على المنطقة بأكملها التي ضمتها موسكو.

بور/ليل/ص ك