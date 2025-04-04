جامعة أبوظبي توثق أكثر من 4 آلاف ورقة بحثية في مؤشر “سكوبس” العالمي

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أعلن مكتب البحث العلمي في جامعة أبوظبي عن تحقيق إنجاز بارز جديد في مسيرتها البحثية والأكاديمية، بتوثيق أكثر من 4 آلاف دراسة بحثية في مؤشر “سكوبس” العالمي الذي يعد قاعدة بيانات عالمية معروفة ومتخصصة في الأبحاث العلمية المرموقة.

وقال منتصر قسايمة نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي، إن الجامعة مدعومة بتعاون دولي واسع النطاق “تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال البحث العلمي حيث تجاوز عدد منشوراتها المفهرسة في سكوبس 4000 بحث”.

ويُصنَّف 16,9% من أبحاث الجامعة ضمن أكثر 10% من المنشورات العلمية الأكثر استشهادا في العالم، بينما يظهر 27,5% منها ضمن أبرز 10% من المجلات العلمية وفقا لـ”سايت سكور” (CiteScore).

وحصدت أبحاث الجامعة مجتمعة 77445 استشهادا، بمعدل استشهاد ملفت بلغ 19,4 لكل منشور.

بور/الح