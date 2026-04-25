جامعة الإمارات الأولى محليا والـ55 آسيويا في تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية 2026
تصدرت جامعة الإمارات العربية المتحدة على مستوى الدولة وحصلت على المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والـ55 على مستوى جامعات آسيا وفقا لتصنيف التايمز العالمي للجامعات الآسيوية لعام 2026، على ما أوردت وكالة إنباء الإمارات (وام) السبت.
وذكر تصنيف التايمز العالمي للجامعات الآسيوية لعام 2026 أنّ تصنيف جامعة الإمارات “يعكس مكانتها الرائدة كمؤسسة وطنية تسهم في صناعة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
ويعتمد تصنيف التايمز العالمي للجامعات الآسيوية على 18 مؤشرا دقيقا للأداء، صُممت لتقديم مقارنات شاملة ومتوازنة بين الجامعات، وتحظى بثقة الطلبة والأكاديميين وقيادات الجامعات وقطاعات الصناعة والحكومات حول العالم.
وتُصنَّف هذه المؤشرات ضمن خمس مجالات رئيسية تشمل: التعليم (بيئة التعلّم)، وبيئة البحث العلمي (عدد الأبحاث، والإنتاجية، والسمعة الأكاديمية)، وجودة البحث العلمي (تأثير الاستشهادات، وقوة البحث، والتميز البحثي، والتأثير العلمي)، والانفتاح الدولي (أعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة، والتعاون البحثي الدولي)، إضافة إلى الصناعة (براءات الاختراع)، بحسب الوكالة الإماراتية.
