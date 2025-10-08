جامعة الإمارات تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق “القمر الاصطناعي العربي 813”

أعلنت جامعة الامارات اكتمال الاستعدادات لإطلاق “القمر الاصطناعي العربي 813” الذي طوّرته من خلال المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، في الربع الأخير من 2025، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وشارك في تصنيع القمر أكثر من 30 مهندسا ومهندسة من المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، إلى جانب مهندسين عرب خضعوا لتدريب مكثف في مجالات التطوير والتجميع والاختبار، بحسب “وام”.

وأضافت أن المشروع يمنح طلاب الجامعة والباحثين “تجربة عملية متكاملة في تصميم وتطوير واختبار الأنظمة الفضائية، وتوظيف البيانات الفضائية في مشاريع بحثية تخدم المجتمع”.

