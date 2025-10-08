The Swiss voice in the world since 1935
جامعة الإمارات تعلن اكتمال الاستعدادات لإطلاق “القمر الاصطناعي العربي 813”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت جامعة الامارات اكتمال الاستعدادات لإطلاق “القمر الاصطناعي العربي 813” الذي طوّرته من خلال المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، في الربع الأخير من 2025، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وشارك في تصنيع القمر أكثر من 30 مهندسا ومهندسة من المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، إلى جانب مهندسين عرب خضعوا لتدريب مكثف في مجالات التطوير والتجميع والاختبار، بحسب “وام”.

وأضافت أن المشروع يمنح طلاب الجامعة والباحثين “تجربة عملية متكاملة في تصميم وتطوير واختبار الأنظمة الفضائية، وتوظيف البيانات الفضائية في مشاريع بحثية تخدم المجتمع”.

م ل/كام

