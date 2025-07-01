جريحان بسقوط صواريخ في كركوك شمالي العراق

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سقط صاروخان مساء الإثنين في الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي في شمال العراق، ما تسبّب بإصابة عنصرَي أمن بجروح طفيفة، على ما أفاد مسؤول أمني رفيع وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته “سقط صاروخان من نوع كاتيوشا محليّا الصنع (…) على الجانب العسكري من مطار كركوك (…) وأدّى انفجار أحدهما إلى إصابة عنصرين أمنيين بجروح طفيفة” فيما لم ينفجر الثاني.

وأضاف أنّ “صاروخا ثالثا سقط على منزل في حيّ العروبة” في مدينة كركوك من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

ولم تتبنّ أيّ جهة إطلاق الصواريخ.

ويضمّ الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي مقارّ للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران باتت منضوية في القوات الرسمية.

من جهتها، أكّدت إدارة مطار كركوك الدولي في بيان فجر الثلاثاء أن “مفاصل المطار كافة، من المدرج المدني إلى البنى التحتية والمرافق التشغيلية، لم تُسجَّل فيها أية أضرار أو اختلالات فنية”، مشيرة إلى أن “جدول الرحلات يسير بانسيابية تامة وفق التوقيتات المحددة”.

وبعد ساعات قليلة، تصدّت الدفاعات الجوية في محافظة صلاح الدين المحاذية، لمسيّرة واحدة على الأقلّ “حاولت الاقتراب” من مصفاة لتكرير النفط في مدينة بيجي، وجعلتها “تغادر” حسبما قال مسؤول أمني رفيع لفرانس برس.

وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان أن “المصفى لم يتعرض لأي حادث بسبب سقوط أجسام غريبة في داخل المصفى أو محيطه”، مؤكدة أن “النشاطات الإنتاجية لمصفى الصمود في بيجي مستمرة ولا يوجد أي توقف لها”.

ويشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب.

وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ بعد حرب استمرّت 12 يوما، استهدفت مسيّرات مجهولة الهوية أنظمة الرادارات في قاعدتَين عسكريتين في بغداد (وسط) والناصرية (جنوب).

ولم تتبنّ أيّ جهة تلك الهجمات، فيما أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق لجلاء ملابسات هذا القصف.

ستر-رح/كبج/ص ك