كيف يٌفاقم خفض المساعدات السويسرية الوضع المتأزم أصلا في جنيف الدولية   

اعتباراً من عام 2025، ستخفض سويسرا جزءاً من مساهماتها في برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واليونسكو والشراكة العالمية من أجل التعليم. ومن المقرر إجراء تخفيضات كبيرة أخرى، لا سيما في المساعدات المقدمة لليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

