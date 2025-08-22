لأول مرة.. تأكيد أممي رسمي بوقوع مجاعة في غزة

قال نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن 514 ألف شخص – أي ما يقارب ربع سكان غزة – يعانون من المجاعة، مع توقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفًا بحلول نهاية سبتمبر. Keystone-SDA

أعلن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن وقوع مجاعة في شمال قطاع غزة، لتكون هذه المرة الأولى التي يُسجَّل فيها مثل هذا الوضع في منطقة بالشرق الأوسط.

4دقائق

وبحسب التقرير الأممي الذي نُشر اليوم الجمعة، فإن المجاعة تشمل المنطقة الإدارية لمدينة غزة. وأكد التقرير أن حياة نحو 132 ألف طفل دون سن الخامسة مهددة بشكل خاص بسبب سوء التغذية، بينهم 41 ألف حالة خطيرة، وهو ضعف العدد المسجل في التقييم السابق الصادر في مايو.

وقالت منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن حدوث مجاعة في دولة من دول الشرق الأوسط.

وأكدت وكالات الأمم المتحدة المعنية بالغذاء والصحة والطفولة، بما في ذلك الفاو، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان مشترك على أهمية “وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء الصراع، حيث إن ذلك يعد ضروريًا لتمكين استجابة إنسانية شاملة قادرة على إنقاذ الأرواح”.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما ورد في التقرير، مؤكدة أنه “لا توجد مجاعة في غزة”.

معايير صارمة لإعلان المجاعة

ولإعلان المجاعة بشكل رسمي، يجب توافر ثلاثة شروط في آن واحد: أن تعاني 20% على الأقل من الأسر من نقص حاد في الغذاء، وأن يُصاب 30% على الأقل من الأطفال بسوء تغذية حاد، بالإضافة إلى تسجيل معدل وفيات يومي يتراوح بين بالغيْن إلى 4 أطفال لكل عشرة آلاف نسمة، سواء بسبب الجوع المباشر أو نتيجة التداخل بين سوء التغذية والأمراض.

وأكد جان-مارتن باوَر، ممثل برنامج الأغذية العالمي في جنيف، أنّ جميع هذه الشروط تنطبق على الوضع الراهن في غزة.

خلفية: نظام التصنيف المرحلي المتكامل

تأسس نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في عام 2004، ويضم ما يقرب من عشرين منظمة تابعة للأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية، ويتولى تقييم أوضاع انعدام الأمن الغذائي حول العالم. ويقسّم النظام المراحل إلى خمسة مستويات، أعلاها وأخطرها المستوى الخامس: كارثة/مجاعة. وحتى وقت قريب، كان الوضع في قطاع غزة يُصنَّف عند المستوى الرابع : حالة طوارئ.

وبحسب بيانات النظام، لم يُسجَّل سوى أربع حالات مجاعة مؤكدة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية: في الصومال عام 2011، وفي جنوب السودان عامي 2017 و2020، ثم في السودان عام 2024. وتُعدّ غزة خامس مجاعة مؤكدة عالميًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية (بعد الصومال وجنوب السودان والسودان). وفي الوقت نفسه، فهي المجاعة الأولى التي تُعلَن رسميًا في منطقة الشرق الأوسط.

المزيد

المزيد منظمات جنيف الحكومة السويسرية تأمر بحل “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف تم نشر هذا المحتوى على السلطات السويسرية تحل “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة في جنيف. طالع المزيدالحكومة السويسرية تأمر بحل “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف