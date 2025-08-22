Usted escucha: Hambruna en Gaza, confirma informe de la ONU
Naciones Unidas confirma que en una zona del norte de la Franja de Gaza existe hambruna, según el sistema de Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), utilizada por gobiernos y agencias internacionales de ayuda para identificar los niveles de hambre en el mundo.
Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA
English
en
Famine confirmed in Gaza for first time, says UN-backed report
La hambruna afecta al distrito administrativo de Gaza, que incluye la ciudad de Gaza. Según el monitor CIF, la vida de 132.000 menores de cinco años está especialmente en peligro debido a la desnutrición. Unos 41.000 casos se consideran especialmente graves, el doble que en la anterior evaluación de mayo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Ginebra, Suiza, es la primera vez que se declara una hambruna en una región de Oriente Medio.
«Un alto el fuego inmediato y el fin del conflicto son fundamentales para permitir una respuesta humanitaria a gran escala y sin obstáculos que pueda salvar vidas», señalaron el viernes en un comunicado de prensa conjunto las siguientes agencias de la ONU,: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, y el Programa Mundial de Alimentos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que no hay hambruna en Gaza, en respuesta al informe.
Criterios estrictos para declarar una hambruna
Para que pueda declararse una hambruna deben cumplirse tres criterios: al menos el 20% de los hogares están afectados por una escasez extrema de alimentos, al menos el 30% de los menores sufren desnutrición aguda y al menos dos adultos o cuatro menores por cada 10.000 habitantes mueren cada día de hambre o debido a la combinación de desnutrición y enfermedad.
Las tres cosas son ciertas, dijo a los periodistas en Ginebra Jean-Martin Bauer, del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La iniciativa CIP se fundó en 2004. Entre sus miembros hay casi dos docenas de organizaciones de la ONU y agencias de ayuda. Se encarga de evaluar las situaciones de hambre en todo el mundo.
En la escala de la CIF, hay cinco niveles de la situación alimentaria en un país o región. El más alto -y el peor- es el nivel cinco: «catástrofe/hambruna». Por debajo de éste, se habla de crisis del hambre. Hasta ahora, el nivel cuatro («emergencia») se aplicaba a toda la Franja de Gaza.
Según datos de la CIF, en los últimos 15 años se han confirmado cuatro hambrunas: 2011 en Somalia, 2017 y 2020 en Sudán del Sur, y la más reciente, 2024 en Sudán.
¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?
¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.
Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina
Este contenido fue publicado en
El gigante comercializador de materias primas Glencore, con sede en Zug, planea invertir más de 12.000 millones de dólares en la ampliación de dos plantas de producción de cobre en Argentina.
Trump exigió pagos directos a Suiza durante una llamada con la presidenta Keller-Sutter
Este contenido fue publicado en
Durante la conversación telefónica entre Karin Keller-Sutter y Donald Trump el 31 de julio, Trump exigió pagos directos a Suiza, según una investigación del diario SonntagsBlick.
Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza
Este contenido fue publicado en
Los aranceles estadounidenses del 39 % sobre las importaciones suizas afectarán directamente a 100.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de la relojería, la maquinaria, los metales y la alimentación, advierte economiesuisse.
La película japonesa Tabi to Hibi gana el Leopardo de Oro en Locarno
Este contenido fue publicado en
La película japonesa Tabi to Hibi, del director Sho Miyake, ganó el Leopardo de Oro, el máximo galardón de la competición internacional, en la última jornada del Festival de Locarno.
Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz
Este contenido fue publicado en
El jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado especial de Estados Unidos para África, Massad Boulos, se reunieron en Suiza para discutir un plan de paz estadounidense destinado a poner fin a la guerra civil en Sudán.
Este contenido fue publicado en
Heldin, una película sobre el agotador día a día del personal de enfermería, es la candidata de Suiza al premio a la Mejor Película Internacional en los Óscar del próximo año.
Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza
Este contenido fue publicado en
Ciudadanos suizos también participan en la flotilla mundial que pretende romper el bloqueo marítimo de Gaza. La Asociación Waves of Freedom (WOFA) tiene previsto zarpar con cinco barcos cargados con leche en polvo para bebés y filtros de agua.
Suiza lamenta el anuncio de Trump de imponer un arancel de 39 % a sus importaciones
Este contenido fue publicado en
El Gobierno de Suiza afirma que seguirá esforzándose por una solución negociada después de que Estados Unidos anunciara aranceles del 39% al país alpino a partir del 7 de agosto.
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.