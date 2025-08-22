The Swiss voice in the world since 1935
Hambruna en Gaza, confirma informe de la ONU

El sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC) indicó que 514.000 personas, casi una cuarta parte de la población palestina en Gaza, están sufriendo hambruna y que esa cifra aumentaría a 641.000 a finales de septiembre.
Naciones Unidas confirma que en una zona del norte de la Franja de Gaza existe hambruna, según el sistema de Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), utilizada por gobiernos y agencias internacionales de ayuda para identificar los niveles de hambre en el mundo.

La hambruna afecta al distrito administrativo de Gaza, que incluye la ciudad de Gaza. Según el monitor CIF, la vida de 132.000 menores de cinco años está especialmente en peligro debido a la desnutrición. Unos 41.000 casos se consideran especialmente graves, el doble que en la anterior evaluación de mayo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Ginebra, Suiza, es la primera vez que se declara una hambruna en una región de Oriente Medio.

«Un alto el fuego inmediato y el fin del conflicto son fundamentales para permitir una respuesta humanitaria a gran escala y sin obstáculos que pueda salvar vidas», señalaron el viernes en un comunicado de prensa conjunto las siguientes agencias de la ONU,: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, y el Programa Mundial de Alimentos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que no hay hambruna en Gaza, en respuesta al informe.

Criterios estrictos para declarar una hambruna

Para que pueda declararse una hambruna deben cumplirse tres criterios: al menos el 20% de los hogares están afectados por una escasez extrema de alimentos, al menos el 30% de los menores sufren desnutrición aguda y al menos dos adultos o cuatro menores por cada 10.000 habitantes mueren cada día de hambre o debido a la combinación de desnutrición y enfermedad.

Las tres cosas son ciertas, dijo a los periodistas en Ginebra Jean-Martin Bauer, del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La iniciativa CIP se fundó en 2004. Entre sus miembros hay casi dos docenas de organizaciones de la ONU y agencias de ayuda. Se encarga de evaluar las situaciones de hambre en todo el mundo.

En la escala de la CIF, hay cinco niveles de la situación alimentaria en un país o región. El más alto -y el peor- es el nivel cinco: «catástrofe/hambruna». Por debajo de éste, se habla de crisis del hambre. Hasta ahora, el nivel cuatro («emergencia») se aplicaba a toda la Franja de Gaza.

Según datos de la CIF, en los últimos 15 años se han confirmado cuatro hambrunas: 2011 en Somalia, 2017 y 2020 en Sudán del Sur, y la más reciente, 2024 en Sudán.

Adaptación del inglés al español, Patricia Islas.

