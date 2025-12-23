مصوّر الأمم المتحدة: “ذهب نواياي تحوّل إلى أبيض وأسود”

مصعد معطل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. Mark Henley

عندما سافر المصور السويسري مارك هينلي، المقيم في جنيف، إلى نيويورك لتغطية مؤتمر للأمم المتحدة، وجد منظمة تعصف بها الاضطرابات. كانت تعاني من ضغوط هائلة جراء تخفيضات ضخمة في الميزانية وأزمة مصداقية متفاقمة. تلتقط عدسته ببراعة الأجواء القاتمة التي تخيم على أروقة هذه المؤسسة الدولية العريقة، التي تقترب من عامها الثمانين.

لطالما راودني حلم زيارة قلب هذه المؤسسة العالمية في نيويورك، بعد سنوات عديدة قضيتها في التصوير بمقر الأمم المتحدة في جنيف. أردت أن أرى المكان الذي تتجه إليه أنظار الحكومات، ومنه تستلهم جميع هيئات الأمم المتحدة توجيهاتها.

عندما أتيحت لي الفرصة أخيرًا، في مارس 2025، خلال مؤتمر حول معاهدة حظر الأسلحة النووية، وجدت أن العالم والأمم المتحدة قد تغيرا بشكل جذري.

موظف في الأمم المتحدة يتحدث في الهاتف بينما يسير في أحد ممرات مقر الأمم المتحدة في نهاية اليوم. Mark Henley حدث جانبي مزدحم في الأمم المتحدة حول تاريخ حركة الهيباكوشا في اليابان والدروس المستفادة منها. الهيباكوشا هم ضحايا القصف النووي لليابان. عُقدت الفعالية خلال الاجتماع الثالث لمعاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) الذي استمر أسبوعًا كاملًا، والتي وقّع عليها الآن نصف دول العالم تقريبًا. وقد تم إنشاء معاهدة حظر الأسلحة النووية TPNW في عام 2017، على الرغم من القوى النووية، وقد وقع عليها الآن ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهي غير عادية في الدور البارز الممنوح للمجتمع المدني، وبصرف النظر عن وجودها الرمزي تمامًا، فهي تمول البحوث العلمية الهامة في القضايا النووية، وتوفر منبرًا لضحايا صناعة الأسلحة النووية. Mark Henley الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومرافقوه يسيرون في أحد ممرات الأمم المتحدة مساء يوم جمعة، بينما يفرغ المبنى من الموظفين.ات. Mark Henley منظر لاستوديوهات تلفزيون الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة. Mark Henley اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة. Mark Henley مشغل مصعد في الأمم المتحدة، يرتدي بدلة تابعة للمنظمة وربطة عنق عليها خريطة العالم. Mark Henley دبلوماسي روسي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. Mark Henley يدان على الوجه مشارك خلال فعالية جانبية مؤثرة نظمتها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) لإطلاق تقرير حول تأثير الأسلحة النووية على الأطفال، وذلك خلال الاجتماع الثالث لمعاهدة حظر الأسلحة النووية الذي استمر أسبوعًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. Mark Henley الترجمة دبلوماسي من سيراليون محاط بأوراق المترجمين، خلال الاجتماع الثالث لمعاهدة حظر الأسلحة النووية. Mark Henley / Panos Pictures امرأة تتوقف لتتأمل صورة كوفي عنان، ضمن صف من لوحات الأمناء العامين السابقين التي تزين الطابق الأرضي لمبنى الأمانة العامة بمقر الأمم المتحدة. إلى اليمين تظهر صورة بان كي مون. Mark Henley عضو في المجموعة الاستشارية العلمية يلقي كلمة في الاجتماع الثالث لمعاهدة حظر الأسلحة النووية الذي استمر أسبوعًا. Mark Henley موظفون إداريون في الأمم المتحدة يعملون خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. Mark Henley متظاهر مناهض للحرب في ساحة تايمز سكوير خارج مكتب تجنيد الجيش الأمريكي، مزينًا بالنجوم والخطوط ويعرض مقاطع فيديو لجنود في العمل. Mark Henley مناقشة بين دبلوماسي وموظفي الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة. Mark Henley

وجدت منظمة تعيش حالة من الفوضى، وتلقي تخفيضات هائلة في الميزانية، تضاف إلى نقص مزمن في التمويل، بظلالها على احتفالها بعيد ميلادها الثمانين. وبدا مجلس الأمن، المكلف بتعزيز السلام والاستقرار حول العالم، غير قادر على أداء مهمته، بل وبدا متواطئًا، من خلال نظام الفيتو، في إطالة أمد صراعات معينة.

وبدت الولايات المتحدة، التي كانت في السابق “رجل الإطفاء” التقليدي للمنظمة، وكأنها تزيد من اشتعال النيران، بل وترقص حولها. أما الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، فكان يطارد الممرات محاطًا بحراس الأمن، بينما كانت إصلاحاته المقترحة تواجه المعارضة والسخرية من الموظفين وهيئات الأمم المتحدة على حد سواء، ويتشكّل إرث غير مقصود مع اقتراب عامه الأخير، ودون وجود خليفة في الأفق.

بث قناة فوكس نيوز لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. Mark Henley

داخل المقر، خلقت أكشاك الإعلام – التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر ممرات خفية تقاربات غريبة. إذا اتجهت في أحد الاتجاهات، قد تجد نفسك تستمع إلى علماء نوويين وممثلي المجتمع المدني، صوت العالم الخارجي، الذين يقدمون أبحاثًا جديدة، ووجهات نظر ملحة، وقدرًا لا يستهان به من الخوف إلى الدول المئة غير الحائزة للأسلحة النووية المجتمعة هناك. وإذا أممت وجهك في الاتجاه الآخر، ستجد نفسك في مجلس الأمن، تنظر إلى دائرة مكسورة تهيمن عليها القوى النووية، ستائرها مسدلة ضد تشتت العالم الخارجي، وعلى الأخص، كما بدا لي، ضد الأصوات في الغرفة المجاورة.

كانت نيتي في البداية تتمحور حول صورة القاعدة الذهبية اللامعة التي تهيمن على قاعة الجمعية العامة. خططت لتصوير “القوة”، لكنني انتهيت بتصوير “القلق” – قلق عالم يزداد اضطرابًا؛ قلق في قلب منظمة تتعرض للهجوم، وتُقوّض، وتدرك تمامًا أنها في أضعف حالاتها للاستجابة في اللحظة التي تكون فيها أحوج ما تكون. قلقي الخاص أيضًا، وأنا أراقب هذه الحقائق، وقد تحول ذهب نواياي إلى أبيض وأسود.

تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

