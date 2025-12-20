En images: le blues de l’ONU
Lorsque le photographe genevois Mark Henley s’est rendu à New York pour couvrir une conférence de l’ONU, il a découvert une organisation en pleine tourmente, prise en étau entre des coupes budgétaires massives et une crise de crédibilité. Ses photos saisissent l’atmosphère sombre qui pèse sur les couloirs de l’institution multilatérale octogénaire.
Après de nombreuses années passées à photographier les Nations unies à Genève, je voulais observer le cœur de cette institution mondiale à New York – le lieu vers lequel les gouvernements tournent leur attention et d’où tous les organes de l’ONU tirent leurs directives.
Lorsque j’en ai enfin eu l’occasion, en mars 2025, lors d’une conférence sur un traité visant à interdire les armes nucléaires, le monde comme les Nations unies avaient profondément changé.
J’y ai trouvé une organisation en plein désarroi, dont le 80ᵉ anniversaire approchant était assombri par d’importantes coupes budgétaires, s’ajoutant à des difficultés financières de longue date. Le Conseil de sécurité, chargé de promouvoir la paix et la stabilité dans le monde, paraissait non seulement inadapté à sa mission, mais aussi, à travers le système de veto, complice de la prolongation de certains conflits.
Les États-Unis, autrefois les pompiers de l’organisation, semblaient non seulement attiser les flammes, mais aussi danser autour d’elles. Le secrétaire général, Antonio Guterres, hantait les couloirs, entouré de gardes de sécurité. Ses propositions de réforme étaient contestées et raillées tant par le personnel que par les organes onusiens – un héritage involontaire en gestation alors que sa dernière année de mandat approchait et qu’aucun successeur n’était encore en vue.
Au sein du siège, les cabines de presse – accessibles uniquement par des couloirs dissimulés – créaient d’étranges proximités. En tournant d’un côté, on pouvait se retrouver à écouter des scientifiques du nucléaire et des représentants de la société civile – le monde extérieur – présentant de nouvelles recherches, apportant des perspectives urgentes et partageant des craintes bien réelles aux 100 États non dotés de l’arme nucléaire réunis sur place. De l’autre côté, on arrivait au Conseil de sécurité, une vue plongeante sur un arc de cercle contrôlé par les puissances nucléaires, rideaux tirés pour se protéger des distractions du monde extérieur – et surtout, semblait-il, des voix provenant de la salle voisine.
>> Lisez notre article sur l’impact des coupes budgétaires sur la Genève internationale:
Plus
À Genève, l’effet boule de neige du gel des aides se fait sentir
Mon intention initiale était de capter l’image du socle doré étincelant qui domine la salle de l’Assemblée générale. Je pensais photographier le «pouvoir», mais j’ai fini par photographier l’angoisse. Celle d’un monde de plus en plus désordonné. Celle d’une organisation attaquée, fragilisée, et pleinement consciente d’être incapable de répondre aux défis, précisément au moment où on aurait le plus besoin d’elle. Une angoisse aussi, toute personnelle, face à ces réalités; l’or de mes intentions se dissolvant dans le noir et blanc.
Texte relu et vérifié par Virginie Mangin, traduit de l’anglais à l’aide d’un outil d’IA/dbu
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.